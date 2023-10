Asteroïde “Kamo'oalewa” geeft aanwijzingen over de oorsprong van de maan

Een recente studie gepubliceerd in Communications Earth & Environment heeft nieuw bewijsmateriaal blootgelegd dat wijst op een intrigerend verband tussen een asteroïde die zich in de buurt van de aarde bevindt en onze maan. Deze asteroïde, bekend als Kamo'oalewa, draait sinds zijn ontdekking in 9 elk jaar in april binnen een straal van 2016 miljoen kilometer rond de aarde. Maar pas in 2021 ontdekten wetenschappers de verrassende gelijkenis in samenstelling met de maan.

Hoofdauteur Renu Malhotra, een planetaire wetenschapper aan de Universiteit van Arizona, legt uit dat deze nieuwe analyse suggereert dat de maan de waarschijnlijke bron is van Kamo'oalewa, wat zich vertaalt naar 'het oscillerende fragment' in het Hawaïaans. De bijzondere orbitale eigenschappen van de asteroïde waren aanleiding voor verder onderzoek. Ten eerste lijkt Kamo'oalewa in een baan om de aarde te draaien, ondanks dat zijn werkelijke partner de zon is. Ten tweede zal deze asteroïde, in tegenstelling tot veel objecten in de buurt van de aarde, die een kortere levensduur hebben, naar verwachting miljoenen jaren in de nabijheid van de aarde blijven.

Verder onderzoek van de spectra van Kamo'oalewa onthulde dat de lichtemissie- en absorptie-eigenschappen van de asteroïde indicatief waren voor maansteen. Deze onverwachte ontdekking bracht de onderzoekers ertoe potentiële asteroïde-inslagen op de maan te simuleren, waarbij ze de daaropvolgende zwaartekrachten onderzochten die maanfragmenten in banen nabij de aarde zouden kunnen uitwerpen. Tot hun verbazing ontdekten ze dat een fractie van deze rotsfragmenten inderdaad in verre banen rond de zon terecht zou kunnen komen in plaats van op aarde te landen of terug te keren naar het oppervlak van de maan.

De implicaties van deze bevindingen reiken verder dan alleen de oorsprong van Kamo'oalewa. Ze bieden wetenschappers waardevolle inzichten in gevaarlijke asteroïden die zich in de buurt van de aarde bevinden en vergroten ons begrip van de complexe dynamiek tussen hemellichamen in ons zonnestelsel. In de toekomst wil het team de precieze omstandigheden ontdekken rond de verschuiving van de rots naar zijn huidige baan en de exacte timing van de impactgebeurtenis vaststellen.

Concluderend: de ontdekking van Kamo'oalewa opent nieuwe wegen voor onderzoek en roept spannende vragen op over de geschiedenis van de maan en de oorsprong van asteroïden in onze kosmische omgeving.

