Het mechanisme van eiwitcondensaten in aanraakreceptorneuronen

Aanraking speelt een cruciale rol in ons fysieke, emotionele en sociale welzijn. Het is essentieel voor sensorische integratie, emotionele expressie en cognitieve ontwikkeling. Het vermogen om aanraking waar te nemen stelt ons in staat verbindingen met anderen te vormen en de wereld om ons heen te begrijpen. Maar hoe voelen en brengen cellen in ons lichaam mechanische krachten precies over?

Een recente studie gepubliceerd in Nature Cell Biology door onderzoekers van ICFO en IRB Barcelona heeft licht geworpen op het mechanisme waarmee eiwitcondensaten overgaan van vloeibare naar vaste toestanden in aanrakingsreceptorneuronen. Eiwitcondensaten zijn biomoleculaire complexen die een rol spelen in verschillende fysiologische en pathologische processen.

De onderzoekers concentreerden zich op een eiwit genaamd MEC-2, dat verantwoordelijk is voor membraanmechanica en ionkanaalactiviteit. Ze ontdekten dat MEC-2 condensaten vormt in tastreceptorneuronen. Door middel van fluorescentiebeeldvorming en moleculaire microscopietechnieken observeerden de onderzoekers twee verschillende populaties van MEC-2: een vloeistofpoel nabij het cellichaam die het transport bevordert, en een vaste, volwassen populatie in de distale neurieten die mechanische krachten in stand houdt tijdens aanraking.

Verdere experimenten onthulden de moleculaire mechanismen achter het condensatieproces en hoe de mechanische eigenschappen van de condensaten in de loop van de tijd veranderen. De onderzoekers ontdekten ook dat een ander eiwit, UNC-89 genaamd, de rijping van de stijfheid van MEC-2-condensaten bevordert, wat leidt tot een verschuiving in hun biologische functie.

Deze bevindingen geven inzicht in de rol van eiwitcondensaten bij mechanotransductie, waarbij cellen mechanische stimuli omzetten in elektrochemische activiteit. De overgang van vloeibare naar vaste toestanden verandert de functie van de condensaten, waardoor ze de integratie en conversie van mechanische signalen tijdens mechanosensatie kunnen vergemakkelijken.

Het begrijpen van de functie van eiwitcondensaten kan aanzienlijke implicaties hebben voor de ontwikkeling van innovatieve therapieën en behandelingen. Het kan helpen bij het identificeren van moleculaire details die verband houden met rigiditeitsovergangen in gezondheid en ziekte, en kan ook inzicht verschaffen in neurologische aandoeningen.

Bron: Nature Cell Biology (geen URL opgegeven)

Definities:

– Eiwitcondensaten: biomoleculaire complexen die vloeistofachtige structuren in cellen vormen.

– Mechanotransductie: het proces waarbij cellen mechanische prikkels omzetten in elektrochemische activiteit.

– Rigiditeitsrijping: de overgang van condensaten van een vloeibare toestand naar een vaste toestand.

– Mechanosensatie: de perceptie van mechanische krachten door cellen.