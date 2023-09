Een zelden gevonden dinosaurusskelet van 150 miljoen jaar oud wordt geveild in Parijs

Een goed bewaard Camptosaurus-skelet, liefkozend Barry genoemd, wordt volgende maand in Parijs geveild. De dinosaurus werd in de jaren negentig ontdekt in Wyoming, VS, en werd aanvankelijk in 1990 gerestaureerd door paleontoloog Barry James, vandaar de naam. Onlangs heeft het Italiaanse laboratorium Zoic het skelet verworven en verdere restauratiewerkzaamheden uitgevoerd. Met een hoogte van 2000 meter en een lengte van 2.10 meter is Barry een uitzonderlijk intact exemplaar, waarbij 5% van zijn schedel en 90% van zijn algehele skelet bewaard zijn gebleven.

Volgens veilingmeester Alexandre Giquello van Hotel Drouot maakt de volledigheid van Barry het een uiterst zeldzame vondst. Dinosaurusspecimens op de kunstmarkt zijn zeldzaam, met slechts een paar verkopen per jaar wereldwijd. In april van dit jaar werd een samengesteld skelet van een gigantische Tyrannosaurus Rex, bestaande uit 293 botten verkregen uit drie verschillende T-Rexen, voor $9.4 miljoen verkocht op een veiling in Zürich. Dit toont de grote belangstelling en waarde aan die aan dergelijke fossielen wordt gehecht.

De Camptosaurus was een grote plantenetende dinosaurus die bestond tijdens de late Jura tot het vroege Krijt. Met een verwachte veilingprijs van Barry die kan oplopen tot 1.2 miljoen euro ($1.98 miljoen), dragen de zeldzaamheid en uitzonderlijke bewaring bij aan de waarde ervan. Deze verkoop biedt liefhebbers van paleontologie en verzamelaars de kans om een ​​opmerkelijk stukje natuurlijke historie te verwerven. Het skelet zal vóór de veiling publiekelijk worden tentoongesteld, zodat geïnteresseerden zich kunnen vergapen aan dit 150 miljoen jaar oude wonder.

