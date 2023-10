Astronomen detecteren de meest verre snelle radio-uitbarsting en werpen licht op de ontbrekende materie van het heelal

Een team van astronomen heeft een opwindende ontdekking gedaan: ze beweren de meest verre snelle radio-uitbarsting te hebben waargenomen die ooit is waargenomen. De uitbarsting, die voor het eerst werd gedetecteerd in juni 2022 door de Australia Square Kilometre Array Pathfinder (ASKAP) telescoop, zou afkomstig zijn van een groep samensmeltende sterrenstelsels. De energie die vrijkomt tijdens deze kosmische gebeurtenis wordt geschat op het equivalent van 30 jaar van de totale emissie van de zon, gecondenseerd in een fractie van een milliseconde.

Door een reeks schotels te gebruiken die op de radiotelescoop waren aangesloten, konden de onderzoekers de bron van de radio-uitbarsting beperken. Vervolgens gebruikten ze de Very Large Telescope van de European Southern Observatory om te zoeken naar het sterrenstelsel waar de uitbarsting vandaan kwam. Deze ontdekking markeert de eerste keer dat een dergelijke uitbarsting zowel ouder als verder weg blijkt te zijn dan enige eerder gedetecteerde snelle radioflits.

Snelle radioflitsen, kortstondige pulsen van intense radio-emissies, stellen astronomen al jaren voor een raadsel. Hoewel er tot nu toe ongeveer 50 zijn geïdentificeerd, denken wetenschappers dat er nog duizenden wachten om ontdekt te worden. Bovendien suggereert de studie dat deze uitbarstingen waardevolle inzichten kunnen verschaffen in het meten van de massa van het universum.

De huidige methoden die worden gebruikt om de massa van het universum te schatten hebben tegenstrijdige resultaten opgeleverd die het standaardmodel van de kosmologie ter discussie stellen. De onderzoekers achter deze ontdekking stellen echter dat het bestuderen van snelle radioflitsen kan helpen de ontbrekende stukjes van de puzzel in te vullen. Door deze uitbarstingen te observeren, kunnen wetenschappers de ‘ontbrekende’ materie tussen sterrenstelsels meten en een nauwkeuriger inzicht krijgen in de massa van het universum.

Volgens professor Ryan Shannon, medeleider van het onderzoek, ontbreekt meer dan de helft van de verwachte normale materie in het universum. Aangenomen wordt dat deze materie zich in de ruimte tussen sterrenstelsels bevindt, maar vanwege de diffuse en hete aard ervan is het moeilijk te detecteren met conventionele technieken. De bevindingen van het team komen overeen met het werk van de inmiddels overleden Australische astronoom Jean-Pierre Macquart, die in 2020 aantoonde dat snelle radio-uitbarstingen op grotere afstand diffuse gassen tussen sterrenstelsels onthullen.

Deze nieuwste ontdekking bevestigt de prevalentie van snelle radio-uitbarstingen in de kosmos en benadrukt hun potentiële betekenis voor het bestuderen van de structuur van het universum. Het team erkent echter dat de huidige generatie telescopen mogelijk hun grenzen bereikt bij het detecteren van uitbarstingen op grotere afstand. In de toekomst zullen krachtigere apparaten nodig zijn om de mysteries van deze kosmische verschijnselen te ontrafelen.

