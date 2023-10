Astronomen detecteren mysterieuze explosie van radiogolven van 8 miljard jaar geleden

Uit een recent rapport van CNN.com blijkt dat astronomen een fascinerende ontdekking hebben gedaan: de detectie van een mysterieuze uitbarsting van radiogolven die er maar liefst 8 miljard jaar over heeft gedaan om de aarde te bereiken. Deze snelle radioflitsen (FRB's) zijn niet alleen ongelooflijk ver weg, maar ook opmerkelijk energiek.

FRB's zijn intense uitbarstingen van radiogolven die slechts milliseconden duren. Hun oorsprong blijft grotendeels onbekend, maar er wordt aangenomen dat het om extragalactische voorbijgaande flitsen van radiogolven gaat. Er is waargenomen dat sommige FRB's een verschillende duur hebben, waarbij sommige sub-bursts vertonen die slechts microseconden duren, terwijl andere enkele seconden kunnen aanhouden.

De meest recente waargenomen FRB, bekend als FRB 20220610A, is gelokaliseerd in een complex sterrenstelsel met een roodverschuivingswaarde van 1.016 ± 0.002. De bron van deze FRB’s is lange tijd een onderwerp van speculatie en theorieën geweest, waarbij sommigen suggereren dat ze het resultaat zouden kunnen zijn van de botsing van pulsars met asteroïden in verre stellaire systemen.

Astronomen vertrouwen op radiotelescopen zoals de ASKAP-array in West-Australië om deze ongrijpbare kosmische uitbarstingen op te sporen en te bestuderen. De ASKAP-array speelde een cruciale rol bij de detectie van de FRB van juni 2022 en hielp onderzoekers de oorsprong ervan te bepalen. Uit vervolgwaarnemingen met de Very Large Telescope van de European Southern Observatory is gebleken dat het bronstelsel van de FRB ouder en verder weg is dan enige andere eerder ontdekte FRB-bron, en waarschijnlijk deel uitmaakt van een samensmeltende groep sterrenstelsels.

Onderzoekers van de Universiteit van Tokio hebben interessante parallellen getrokken tussen FRB's en natuurverschijnselen zoals aardbevingen en zonnevlammen. Hoewel FRB’s aanzienlijke verschillen vertonen met zonnevlammen, delen ze opmerkelijke overeenkomsten met aardbevingen. Deze bevinding ondersteunt de theorie dat FRB’s worden veroorzaakt door “sterbevingen” die plaatsvinden op het oppervlak van neutronensterren. Het begrijpen van het gedrag van materie met een hoge dichtheid en aspecten van de kernfysica zou enorm kunnen worden geholpen door verdere studie van FRB's.

De oorzaak van FRB’s blijft een mysterie, hoewel er gespeculeerd wordt dat sommige van deze uitbarstingen een buitenaardse oorsprong zouden kunnen hebben. De heersende theorie suggereert echter dat tenminste enkele FRB’s worden uitgezonden door magnetars, dit zijn neutronensterren met extreem sterke magnetische velden.

Interessant genoeg zou de ontdekking van de 8 miljard jaar oude FRB mogelijk kunnen helpen bij het oplossen van het mysterie van de ontbrekende materie in het universum. Wetenschappers zijn van mening dat de helft van de materie die vandaag de dag in het universum zou moeten bestaan ​​feitelijk ontbreekt. Deze ‘ontbrekende materie’ bestaat uit baryonen, de gewone materie die bestaat uit protonen en neutronen. Terwijl FRB's over grote afstanden reizen, wordt hun straling verspreid door deze ontbrekende materie. Door de afstanden tot enkele FRB’s te meten, kunnen onderzoekers mogelijk de dichtheid van het universum bepalen en mogelijk de ontbrekende baryonische materie lokaliseren.

