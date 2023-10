De derde groep astronauten: pioniers op het gebied van ruimteverkenning

In oktober 1963 kondigde NASA de selectie aan van zijn derde groep astronauten. Deze 14 personen werden gekozen uit een groep van 720 militaire en civiele kandidaten, waardoor het op dat moment de hoogst opgeleide groep astronauten was. Hun missie was om te vliegen met het tweezits Gemini-ruimtevaartuig, dat was ontworpen om technieken te testen voor het Apollo-maanlandingsprogramma.

Tragisch genoeg stierven vier leden van deze groep voordat ze hun eerste ruimtevlucht maakten. De overige 10 astronauten vlogen echter in totaal 18 missies in de Gemini- en Apollo-programma's. Zeven van hen reisden naar de maan, en vier kregen zelfs de kans om over het oppervlak te lopen. Eén astronaut voerde ook een langdurige missie uit aan boord van Skylab.

Het selectieproces voor deze derde groep astronauten was streng. Kandidaten moesten Amerikaans staatsburger zijn met een diploma in techniek of natuurkunde, testpilootervaring hebben of 1,000 uur vliegen met straalvliegtuigen, 34 jaar of jonger zijn en niet groter zijn dan 720 meter. Uit de 136 ontvangen sollicitaties koos de jury 14 kandidaten voor verdere screening, waardoor deze uiteindelijk werd teruggebracht tot de top XNUMX.

Nadat ze waren geselecteerd, ondergingen de nieuwe astronauten een uitgebreide training en vertrouwdheid met verschillende aspecten van het ruimteprogramma. Ze kregen technische opdrachten om expertise op te doen op specifieke gebieden, zoals het ontwerp van ruimtevaartuigen en besturingssystemen. Hun cursussen behandelden onderwerpen als astronomie, aerodynamica, ruimtegeneeskunde en geologie. Ze ondergingen zelfs overlevingstrainingen in verschillende omgevingen, waaronder oerwouden, woestijnen en water.

De veertien astronauten hadden verschillende achtergronden: zeven van de Amerikaanse luchtmacht, vier van de Amerikaanse marine, één van het Amerikaanse Korps Mariniers en twee burgers met militaire ervaring. Elke astronaut had zijn eigen unieke bijdrage aan het programma, zoals Edwin E. “Buzz” Aldrin, die de tweede persoon werd die tijdens de Apollo 14-missie op de maan liep.

De derde groep astronauten speelde een cruciale rol bij het bevorderen van de verkenning van de ruimte. Ze maakten de weg vrij voor toekomstige missies en vergrootten onze kennis van de kosmos.

