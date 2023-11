Verbazingwekkende ontdekkingen van NASA's James Webb-telescoop bieden nieuwe inzichten in het galactische centrum

NASA's James Webb-ruimtetelescoop heeft astronomen opnieuw verbaasd met zijn uitzonderlijke mogelijkheden, en biedt deze keer een boeiend beeld van het enigmatische stervormingsgebied Sagittarius C (Sgr C) in het hart van onze Melkweg. Gelegen op ongeveer 300 lichtjaar afstand van het superzware zwarte gat Sagittarius A in het centrum van de Melkweg, is Sgr C een schouwspel van 500,000 sterren, met een bijzondere focus op een verzameling protosterren die de schijnwerpers stelen.

In dit baanbrekende beeld onthullen de ongekende resolutie en gevoeligheid van Webb talloze kenmerken die nog nooit eerder in deze regio zijn waargenomen. “Webb onthult ongelooflijk veel details, waardoor we stervorming in dit soort omgevingen kunnen bestuderen op een manier die voorheen niet mogelijk was”, zegt Samuel Crowe, hoofdonderzoeker en student aan de Universiteit van Virginia. Dit opmerkelijke inzicht komt voort uit het gebrek aan eerdere infraroodgegevens en de immense mogelijkheden van de Webb-telescoop.

Een van de belangrijkste bevindingen is de aanwezigheid van een enorme protoster, meer dan dertig keer de massa van onze zon, genesteld in deze jonge sterrenhoop. Hoewel de wolk rond deze protosterren er donker en dunbevolkt uitziet, is het in feite een van de dichtst opeengepakte gebieden van het sterrenstelsel. De dichtheid van de wolk blokkeert het licht van sterren erachter, waardoor een illusie van leegte ontstaat.

De Near-Infrared Camera (NIRCam) van Webb heeft uitgebreide emissies van geïoniseerde waterstof rond de onderkant van de donkere wolk in levendige cyaan tinten vastgelegd. Het enorme bereik van dit waterstofgebied daagt bestaande theorieën uit, omdat het veel verder reikt dan wat eerder werd waargenomen. Astronomen staan ​​nu voor de intrigerende taak om de oorsprong en invloed van dit uitgebreide waterstofgebied te begrijpen.

Een ander fascinerend raadsel schuilt in de verspreide en chaotische naaldachtige structuren in de geïoniseerde waterstof, die verder onderzoek vereisen. Rubén Fedriani, mede-onderzoeker van het project aan het Instituto Astrofísica de Andalucía in Spanje, beschrijft het galactische centrum als een ‘drukke, tumultueuze plek’, waarin torenhoge gaswolken sterren vormen die interageren met het omringende gas via hun uitstromen, jets. en straling.

Terwijl wetenschappers doorgaan met het ontrafelen van de mysteries die verborgen zijn in de hemelse uitgestrektheid, bieden de ontdekkingen van de James Webb Telescoop vanuit het hart van onze Melkweg ongekende mogelijkheden om verder in kosmische geheimen te duiken. Het galactische centrum bevindt zich op slechts 25,000 lichtjaar afstand van de aarde en biedt astronomen een close-up van individuele sterren, waardoor licht wordt geworpen op het ingewikkelde proces van stervorming en de afhankelijkheid ervan van de unieke kosmische omgeving. Met elke onthulling maakt de Webb-telescoop de weg vrij voor een dieper begrip van ons universum.