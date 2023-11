NASA's James Webb-ruimtetelescoop onthult geheimen van het galactische centrum

NASA's James Webb-ruimtetelescoop heeft een ongekende blik geworpen in het hart van onze Melkweg en heeft fascinerende details blootgelegd van het stervormingsgebied dat bekend staat als Sagittarius C (Sgr C). Deze ontzagwekkende afbeelding toont een verzameling protosterren die de schijnwerpers stelen te midden van de 500,000 sterren die zich op ongeveer 300 lichtjaar afstand bevinden van Boogschutter A, het centrale superzware zwarte gat in de Melkweg.

In tegenstelling tot eerdere waarnemingen bieden de infraroodgegevens die door de Webb-telescoop zijn vastgelegd een ongelooflijk niveau van resolutie en gevoeligheid, waardoor wetenschappers voor het eerst talloze kenmerken kunnen ontdekken. Samuel Crowe, de hoofdonderzoeker van het observatieteam en een student aan de Universiteit van Virginia, uitte zijn opwinding over het nieuwe vermogen om stervorming in deze omgeving te bestuderen. De onthullingen van Webb bieden een ongeëvenaarde mogelijkheid om de huidige theorieën over stervorming in de extreme omstandigheden van het galactische centrum te testen, aldus professor Jonathan Tan, een van Crowe's adviseurs.

Een van de opmerkelijke ontdekkingen in Boogschutter C is een enorme protoster, die dertig keer de massa van onze zon overtreft. Interessant is dat de dichtheid van de wolk rond deze protosterren de illusie wekt van een minder bevolkt gebied, ondanks dat het een van de dichtst opeengepakte zones in de Melkweg is. De afbeelding toont ook kleinere infrarood-donkere wolken, die lijken op met sterren gevulde holtes, waar nieuwe sterren bezig zijn zich te vormen.

Het Near-Infrared Camera (NIRCam)-instrument van Webb legde de uitgebreide geïoniseerde waterstofemissies vast die de onderkant van de donkere wolk omcirkelden, afgebeeld in levendige cyaan tinten. Dit waterstofgebied strekt zich verder uit dan verwacht en roept intrigerende vragen op over de bronnen van zijn energetische fotonen. Daarnaast onderzoeken experts de chaotische naaldachtige structuren in de geïoniseerde waterstof, die zich in meerdere richtingen verspreiden.

Rubén Fedriani, mede-onderzoeker van het Instituto Astrofísica de Andalucía in Spanje, beschrijft het galactische centrum als een drukke en tumultueuze plek, waar gaswolken sterren vormen en het omringende gas beïnvloeden door hun uitstromende wind, jets en straling.

Terwijl de James Webb Ruimtetelescoop de mysteries van ons universum blijft onthullen, biedt het nieuwe inzicht in het galactische centrum waardevolle inzichten in de complexiteit van stervorming en de kosmische omgeving. Het galactische centrum, dat zich op een afstand van 25,000 lichtjaar van de aarde bevindt, biedt astronomen de mogelijkheid om individuele sterren in ongekend detail te bestuderen, waardoor licht wordt geworpen op de diverse processen van stervorming in verschillende delen van de Melkweg.

