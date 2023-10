Volgens NASA zullen vijf asteroïden op korte afstand de aarde passeren

NASA heeft vijf asteroïden geïdentificeerd die naar verwachting in de nabije toekomst dicht bij de aarde zullen komen. Met een breedte van 20 tot 1050 meter zullen deze asteroïden onze planeet het dichtst naderen.

De eerste asteroïde, die ongeveer 20 meter breed is, zal op een afstand van ongeveer 352,000 kilometer van de aarde langskomen. Deze relatief kleine asteroïde reist met een snelheid van 11,000 kilometer per uur.

De tweede asteroïde is aanzienlijk groter, met een breedte van ongeveer 330 meter. Hij zal langskomen op een afstand van ongeveer 0.34 astronomische eenheden (AU), oftewel ongeveer 31 miljoen mijl. De snelheid van deze asteroïde wordt geschat op ongeveer 21,000 kilometer per uur.

De derde asteroïde, die ongeveer 525 meter breed is, zal binnen een straal van 0.048 AU (ongeveer 4.5 miljoen mijl) van de aarde komen. Er wordt verwacht dat het een snelheid van ongeveer 4,800 mijl per uur zal hebben.

De vierde asteroïde is de grootste van de groep, met een breedte van 1050 meter. Het zal langskomen op een afstand van ongeveer 0.04 AU (ongeveer 3.7 miljoen mijl). Er wordt voorspeld dat deze asteroïde een snelheid van 15,000 kilometer per uur zal hebben.

Ten slotte zal de vijfde asteroïde, die ongeveer 65 meter breed is, binnen een straal van 0.079 AU (ongeveer 7.4 miljoen mijl) van de aarde komen. Het zal een snelheid van ongeveer 10,000 kilometer per uur hebben.

Hoewel deze asteroïden relatief dicht langs de aarde passeren, is er geen reden tot bezorgdheid, aangezien geen van hen een gevaar voor een botsing vormt. NASA houdt regelmatig toezicht op asteroïden om hun pad te volgen en eventuele potentiële risico's voor onze planeet te beoordelen.

Bronnen:

– Nasa

– Astronomische Eenheid (AU): een lengte-eenheid die wordt gebruikt in de astronomie, gelijk aan de gemiddelde afstand tussen de aarde en de zon (ongeveer 93 miljoen mijl of 150 miljoen kilometer)

– Snelheid van het licht: de snelheid waarmee licht zich in een vacuüm voortbeweegt, ongeveer 299,792 kilometer per seconde of ongeveer 186,282 mijl per seconde.