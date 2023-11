Wetenschappers lossen eeuwenoud mysterie op achter paarse rook van explosief goud

Wetenschappers van de Universiteit van Bristol hebben eindelijk het al lang bestaande geheim ontdekt achter de paarse rook die wordt geproduceerd wanneer fulminerend goud, 's werelds eerste bekende hoog explosief, tot ontploffing komt. Deze bevinding markeert de oplossing van een 400 jaar oude alchemiepuzzel die onderzoekers al eeuwenlang intrigeert.

Fulminating gold, een verbinding die in de 16e eeuw door alchemisten werd ontdekt, bestaat uit verschillende verbindingen, waarbij ammoniak de belangrijkste bron van zijn explosieve kracht is. Met name de Duitse alchemist Sebald Schwaertzer observeerde in 1585 de duidelijk paarse rook die door dit explosieve materiaal werd uitgestoten, wat door de jaren heen de nieuwsgierigheid onder scheikundigen wekte.

Hoewel de chemische samenstelling van fulminerend goud al geruime tijd bekend is, bleef de reden achter de paarse rook een mysterie. Hoewel eerder werd vermoed dat gouden nanodeeltjes bijdroegen aan de kleur ervan, ontbeerde deze hypothese concreet bewijs. Professor Simon Hall en zijn Ph.D. student Jan Maurycy Uszko van de Universiteit van Bristol heeft deze theorie nu bevestigd.

Om dit te onderzoeken creëerde het onderzoeksteam fulminerend goud en liet het zorgvuldig monsters van 5 mg op aluminiumfolie tot ontploffing brengen. Ze verzamelden de resulterende rook met behulp van koperen gaasjes en analyseerden deze onder een transmissie-elektronenmicroscoop. De analyse onthulde de aanwezigheid van bolvormige gouden nanodeeltjes, waarmee de rol van goud bij het genereren van de raadselachtige paarse rook werd bevestigd.

Nu deze historische puzzel eindelijk is opgelost, zijn professor Hall en zijn team nu van plan dezelfde methodologie te gebruiken om de eigenschappen te bestuderen van wolken geproduceerd door andere metaalfulminaten, zoals platina, zilver, lood en kwik. Deze materialen presenteren intrigerende mysteries die nog moeten worden ontrafeld.

Het onderzoeksartikel met de titel “Explosive Chrysopoeia” is toegankelijk op de arXiv preprint-server.

Veel gestelde vragen (FAQ)

Wat is fulminerend goud?

Fulminerend goud is 's werelds eerste bekende hoog explosief. Het is een verbinding die in de 16e eeuw door alchemisten werd ontdekt en die voornamelijk bestaat uit verschillende verbindingen, waarbij ammoniak een belangrijke rol speelt in de explosieve kracht ervan.

Waarom produceert fulminerend goud paarse rook?

Eeuwenlang hebben geleerden zich afgevraagd wat de reden is achter de paarse rook die ontstaat wanneer fulminerend goud ontploft. Recent onderzoek aan de Universiteit van Bristol heeft bevestigd dat de paarse kleur het gevolg is van de aanwezigheid van bolvormige gouden nanodeeltjes in de rook.

Wie ontdekte de paarse rook van het uitstromende goud?

In 1585 maakte de Duitse alchemist Sebald Schwaertzer de eerste waarneming van de paarse rook die werd uitgestoten door goud tijdens detonatie.

Wat zijn de toekomstige onderzoeksplannen van professor Simon Hall en zijn team?

Na de oplossing van het mysterie van de paarse rook van fulminerend goud, zijn professor Simon Hall en zijn team van plan hun methodologie toe te passen om de aard van wolken te onderzoeken die worden geproduceerd door andere metaalfulminaten, waaronder platina, zilver, lood en kwik.

Waar kan ik toegang krijgen tot het onderzoekspaper?

Het onderzoeksartikel met de titel “Explosive Chrysopoeia” is te vinden op de arXiv preprint-server (URL: https://arxiv.org/).