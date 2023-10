Een 350 jaar oude stelling gebruiken om nieuwe inzichten over licht te ontdekken

Onderzoekers van het Stevens Institute of Technology hebben een 350 jaar oude stelling gebruikt die oorspronkelijk werd gebruikt om het gedrag van fysieke objecten zoals slingers en planeten te beschrijven om nieuwe eigenschappen van lichtgolven te onthullen. Door de intensiteit van licht te behandelen als gelijkwaardig aan de fysieke massa en deze in kaart te brengen op een coördinatensysteem waar gevestigde mechanische vergelijkingen konden worden toegepast, ontdekten de onderzoekers een directe correlatie tussen de mate van niet-kwantumverstrengeling van een lichtgolf en de mate van polarisatie ervan.

In het voortdurende debat over de vraag of licht een golf of een deeltje is, of zelfs beide tegelijk op kwantumniveau, hebben onderzoekers van het Stevens Institute of Technology een verband ontdekt tussen deze twee perspectieven. Door een 350 jaar oude mechanische stelling te gebruiken, die eerder werd gebruikt om de beweging van fysieke objecten te verklaren, konden de onderzoekers het complexe gedrag van lichtgolven verklaren.

Het onderzoek, geleid door Xiaofeng Qian, assistent-professor natuurkunde bij Stevens, toonde aan dat de mate van niet-kwantumverstrengeling van een lichtgolf rechtstreeks verband houdt met de mate van polarisatie. Naarmate het niveau van de ene eigenschap stijgt, daalt de andere, waardoor het niveau van verstrengeling kan worden afgeleid uit het niveau van polarisatie en omgekeerd. Deze bevinding suggereert dat optische eigenschappen, zoals amplitudes, fasen en correlaties, kunnen worden afgeleid uit eenvoudiger metingen van de lichtintensiteit.

Het team van het Stevens Institute of Technology gebruikte een mechanische stelling ontwikkeld door Christiaan Huygens in 1673 om te beschrijven hoe de energie die nodig is om een ​​object te roteren afhangt van de massa en de rotatieas ervan. Hoewel lichtgolven geen massa hebben, interpreteerden de onderzoekers hun intensiteit als gelijkwaardig aan massa en brachten ze deze metingen vervolgens in kaart op een coördinatensysteem dat kon worden geanalyseerd met behulp van de mechanische stelling van Huygens. Door een lichtgolf te visualiseren als onderdeel van een mechanisch systeem, konden de onderzoekers nieuwe verbanden tussen de eigenschappen ervan blootleggen, met name de relatie tussen verstrengeling en polarisatie.

Het begrijpen van de relatie tussen deze eigenschappen zou praktische implicaties kunnen hebben, omdat het de afleiding mogelijk maakt van subtiele en moeilijk te meten eigenschappen van optische en kwantumsystemen uit eenvoudigere metingen van de lichtintensiteit. Bovendien suggereert dit onderzoek dat mechanische systemen kunnen worden gebruikt om het complexe gedrag van kwantumgolfsystemen te simuleren en beter te begrijpen.

Concluderend laat deze studie zien hoe de toepassing van een 350 jaar oude mechanische stelling nieuwe inzichten heeft opgeleverd in lichtgolven en hun eigenschappen. Door de onderliggende verbanden tussen ogenschijnlijk niet-gerelateerde natuurwetten te herkennen, heeft dit onderzoek het potentieel om ons begrip van de wereld te vereenvoudigen en onze kennis van kwantumverschijnselen te vergroten.

Referentie: “Bridging coherentie-optica en klassieke mechanica: een generieke complementaire relatie tussen lichtpolarisatie en verstrengeling” door Xiao-Feng Qian en Misagh Izadi, Physical Review Research, 17 augustus 2023.