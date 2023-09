The Artist's Touch: nieuw ontdekte details in oude Egyptische grafschilderijen

Onderzoekers van de CNRS, de Sorbonne Universiteit en de Université Grenoble Alpes hebben verborgen details ontdekt in oude Egyptische grafschilderijen, waardoor licht wordt geworpen op de artistieke technieken en praktijken van die tijd. In samenwerking met het Egyptische Ministerie van Oudheden en de Universiteit van Luik gebruikte het team draagbare hulpmiddelen voor niet-destructieve in situ chemische analyse en beeldvorming, waarbij onzichtbare wijzigingen aan het licht kwamen die tijdens de productie van de kunstwerken waren aangebracht.

De schilderijen in kwestie, die dateren uit ongeveer 1,400 en 1,200 v.Chr., werden gevonden in de graven van Nakhtamon en Menna in Luxor. Door hun analyse ontdekten de onderzoekers dat bepaalde elementen van de schilderijen waren gewijzigd of bijgewerkt, ondanks dat ze met het blote oog niet waarneembaar waren. De hoofdtooi, halsketting en scepter in het portret van Ramses II ondergingen bijvoorbeeld aanzienlijke herzieningen. Op dezelfde manier onderging een arm in een scène van aanbidding in Menna's graf veranderingen in positie en kleur.

Deze ontdekkingen dagen de perceptie uit dat de oude Egyptische kunst zeer formeel en rigide was. De onderzoekers stellen dat deze wijzigingen zijn aangebracht op verzoek van de opdrachtgevers of als resultaat van de evoluerende visies van de kunstenaars. Door het gebruik van draagbare hulpmiddelen, waaronder chemische analyse, digitale 3D-reconstructies, fotogrammetrie en macrofotografie, kon het team de oorspronkelijke tinten van de schilderijen herstellen en een dynamischer begrip van deze meesterwerken presenteren.

Deze studie markeert slechts het begin van het onderzoek van de onderzoekers naar de oude Egyptische kunst. Hun toekomstige doel is om andere schilderijen te analyseren op zoek naar verder bewijs van het vakmanschap en de artistieke identiteit van oude Egyptische tekenaars-schrijvers.

De bevindingen van dit onderzoeksproject zijn gepubliceerd in het tijdschrift PLOS ONE.

Referentie:

“Verborgen mysteries in oude Egyptische schilderijen uit de Thebaanse Necropolis waargenomen door in-situ XRF-kartering” door Philippe Martinez, Matthias Alfeld, Catherine Defeyt, Hishaam Elleithy, Helen Glanville, Melinda Hartwig, François-Philippe Hocquet, Maguy Jaber, Pauline Martinetto, David Strivay en Philippe Walter, 12 juli 2023, PLOS ONE.

DOI: 10.1371 / journal.pone.0287647