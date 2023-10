STS-58: Levenswetenschappelijk onderzoek in de ruimte uitvoeren

Op 18 oktober 1993 begon ruimteveer Columbia aan de missie STS-58 Spacelab Life Sciences 2 (SLS-2). Deze missie had tot doel het begrip van de fysiologische aanpassing aan de ruimtevaart te vergroten door middel van een reeks baanbrekende experimenten. De zevenkoppige bemanning van STS-58 bestond uit commandant John E. Blaha, piloot Richard A. Searfoss, Payload Commander Dr. M. Rhea Seddon, missiespecialisten William S. McArthur, Dr. David A. Wolf, Shannon M. Lucid en Payload-specialist Dr. Martin J. Fettman.

Het hoofddoel van de missie was het bestuderen van de cardiovasculaire, pulmonale, regulerende, neurovestibulaire en musculoskeletale systemen om inzicht te krijgen in de fysiologische reacties op ruimtevluchten. In de loop van veertien dagen voerde de bemanning veertien experimenten uit, waarbij acht ervan astronauten als proefpersonen betroffen en bij de overige zes laboratoriumratten.

Om het wetenschappelijke rendement voor de hoofdonderzoekers te optimaliseren, werd de oorspronkelijke Spacelab-4-missie, die overtekend was, opgedeeld in twee missies. Deze STS-58-missie kreeg als tweede deel de naam SLS-2. De vorige SLS-1-missie had plaatsgevonden in juni 1991 en omvatte negen experimenten uitgevoerd door een zevenkoppige bemanning.

Spaceshuttle Columbia steeg op vanaf het Kennedy Space Center in Florida en voerde de 15e lancering van zijn leven uit. De bemanning werkte in de Spacelab-module, die in het laadruim van de shuttle was gemonteerd. Deze module was ontwikkeld door de European Space Agency (ESA) en werd ook bij eerdere missies gebruikt.

Voor de experimenten op STS-58 moesten de bemanningsleden uitgebreide gegevens verzamelen en analyseren, zowel vóór als tijdens de missie. Lucid en Fettman lieten bijvoorbeeld katheters door hun armaders in hun hart steken om direct het effect van gewichtloosheid op de centrale veneuze druk te meten. De bemanning bestudeerde ook sensorische motorische aanpassing, waarbij gebruik werd gemaakt van een roterende koepel met gekleurde stippen en een roterende stoel om de perceptie en reflexen van astronauten in gewichtloosheid te meten.

Naast de wetenschappelijke experimenten hield de bemanning zich bezig met andere activiteiten, zoals deelname aan het Extended Duration Orbiter Medical Program en communicatie met mensen op de grond via het Shuttle Amateur Radio Experiment. Ze maakten ook van de gelegenheid gebruik om meer dan 4,000 foto's van de aarde beneden te maken.

Over het geheel genomen was de STS-58-missie een belangrijke mijlpaal in het levenswetenschappelijk onderzoek dat in de ruimte werd uitgevoerd. Het leverde waardevolle inzichten op in de fysiologische aanpassing aan ruimtevluchten en maakte de weg vrij voor toekomstige missies en experimenten op dit gebied.

