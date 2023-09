Nieuw ontdekt fossiel onthult de grootste prehistorische carnivoor van Zuid-Amerika

In een recente studie gepubliceerd in het Zoological Journal of the Linnean Society heeft een team van internationale onderzoekers een opmerkelijke ontdekking gedaan in het landelijke gebied van São Gabriel, Zuid-Brazilië. Ze hebben de fossiele overblijfselen ontdekt van een 265 miljoen jaar oude soort genaamd Pampaphoneus biccai, het grootste en meest angstaanjagende roofdier van zijn tijd vóór de opkomst van de dinosauriërs.

Het fossiel is uitzonderlijk goed bewaard gebleven, inclusief een complete schedel en verschillende skeletbeenderen. Pampaphoneus behoorde tot een groep vroege therapsiden die bekend staan ​​als dinocephalians, middelgrote tot grote dieren met een mix van vleesetende en herbivore soorten. Deze wezens hadden dikke schedelbeenderen, vandaar hun naam, wat zich in het Grieks vertaalt naar 'vreselijke kop'. Hoewel ze voornamelijk in Zuid-Afrika en Rusland werden aangetroffen, is Pampaphoneus biccai de enige bekende soort in zijn soort in Brazilië.

De fossiele ontdekking van Pampaphoneus biedt waardevolle inzichten in de terrestrische ecosystemen die bestonden vlak vóór de grootste massale uitsterving in de geschiedenis van de aarde. Onderzoekers geloven dat dit formidabele wezen, met zijn scherpe hoektanden en sterke beet, een vergelijkbare ecologische rol speelde als moderne grote katten. Hij was in staat kleine tot middelgrote prooien te vangen en te verslinden, en er zijn aanwijzingen dat hij zelfs op botten kon kauwen, wat lijkt op het gedrag van moderne hyena's.

Het pas ontdekte exemplaar is de tweede Pampaphoneus-schedel die ooit in Zuid-Amerika is gevonden, en is groter dan de eerste en biedt ongekende kennis over de morfologie ervan. Er zijn zelfs aanwijzingen dat er zelfs nog grotere individuen bestaan, aangezien er ook een fragment van een kaakbot van een mogelijk derde Pampaphoneus-individu werd ontdekt.

Onderzoekers schatten dat de grootste Pampaphoneus-individuen wel drie meter lang konden zijn en ongeveer 400 kg wogen. Deze prehistorische carnivoor deelde zijn leefgebied met andere dieren, zoals de kleine dicynodont Rastodon en de gigantische amfibie Konzhukovia, waardoor een kijkje werd gegeven in het paleontologische potentieel van de Pampa-regio.

Het fossielenbestand van Pampaphoneus biccai vergroot ons begrip van de diversiteit en betekenis van het prehistorische leven in Zuid-Amerika en werpt licht op een oude wereld die miljoenen jaren vóór de heerschappij van de dinosauriërs bestond.

Bronnen:

– Mateus A Costa Santos et al, Craniale osteologie van de Braziliaanse dinocephalian Pampaphoneus biccai (Anteosauridae: Syodontinae), Zoological Journal of the Linnean Society (2023).

– Origineel kunstwerk van Márcio Castro

– Felipe Pinheiro (schedelfoto)

– Felipe Pinheiro (collectiefoto)