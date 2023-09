5 asteroïden naderen de aarde: details over grootte, snelheid en afstand onthuld

By

NASA heeft vijf asteroïden geïdentificeerd die momenteel richting de aarde razen en de komende dagen dichtbij zullen komen. Deze asteroïden variëren in grootte en snelheid, waarbij één ervan bijna zo groot is als een gebouw. Hier zijn de belangrijkste details over elk van deze ruimterotsen.

Asteroïde 2023 SN1: Deze asteroïde, met een breedte van 15 meter, is momenteel op weg naar de aarde en zal op 20 september heel dichtbij passeren. Hij reist met een snelheid van 58,306 kilometer per uur. De dichtste nadering van deze asteroïde zal slechts 332,000 kilometer bedragen, wat zelfs dichterbij is dan de afstand tot de maan.

Asteroïde 2023 RP9: Met een breedte van ongeveer 90 meter is asteroïde 2023 RP9 ook op weg naar de aarde en zal op 20 september zijn dichtste nadering bereiken. Hij beweegt met een opmerkelijke snelheid van 47,678 kilometer per uur en zal de aarde op slechts 881,000 kilometer missen.

De overige drie asteroïden zijn niet afzonderlijk beschreven in het bronartikel, maar hebben waarschijnlijk vergelijkbare kenmerken wat betreft grootte, snelheid en nabijheid tot de aarde.

Deze nauwe benaderingen door asteroïden herinneren aan de constante waakzaamheid die vereist is bij het monitoren van ruimtevoorwerpen die de kans hebben om in de buurt van onze planeet te komen. NASA en andere ruimtevaartorganisaties over de hele wereld volgen voortdurend asteroïden en andere hemellichamen om vroegtijdige detectie en eventuele mitigatiestrategieën indien nodig te garanderen.

Het is belangrijk op te merken dat, hoewel deze asteroïden de aarde relatief dichtbij naderen, er momenteel geen reden tot bezorgdheid is, aangezien hun berekende trajecten geen significante dreiging van een botsing laten zien. Deze ontmoetingen bieden waardevolle mogelijkheden voor wetenschappers om deze ruimterotsen van dichtbij te bestuderen en ons begrip van hun samenstelling en gedrag te verbeteren.

