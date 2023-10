Dit artikel geeft een samenvatting van de huidige gebeurtenissen aan de hemel, inclusief de posities en bewegingen van Venus, Jupiter en Saturnus.

Aan de ochtendhemel is vóór zonsopgang de schitterende Venus te zien in het oost-zuidoosten. Het bevindt zich momenteel op het maximale stijgingsinterval vóór zonsopgang, dat zal duren tot 6 november. Een uur voor zonsopgang bevindt Venus zich ruim 30° boven de oost-zuidoostelijke horizon en beweegt zich oostwaarts vóór het sterrenbeeld Leeuw. Hij bevindt zich op minder dan 20° linksonder van Regulus, de helderste ster in Leeuw. Vanwege de aanwezigheid van een heldere maan aan de hemel kan dit echter de laatste ochtend in ruim een ​​week zijn waarop je Leo's sterren kunt zien zonder de hulp van een verrekijker.

Jupiter daarentegen is te vinden aan de westelijke hemel, minder dan 20° omhoog en ruim 125° van Venus. De kloof tussen Venus en Jupiter wordt elke dag groter. Wanneer de scheiding 180° bereikt, zal Jupiter ondergaan terwijl Venus opkomt. Dit zal plaatsvinden op 10 december. Daarna zal Jupiter ondergaan voordat Venus opkomt.

Aan de avondhemel is Saturnus na zonsondergang zichtbaar boven de zuidzuidoostelijke horizon. Het is niet zo helder als Venus of Jupiter, maar het is nog steeds een van de helderste sterachtige lichamen aan de hemel. Saturnus bevindt zich ongeveer 30° boven de horizon en bevindt zich ongeveer 20° boven de ster Fomalhaut.

Gedurende de nacht zullen Jupiter, Saturnus en de maan verder naar het westen verschijnen als gevolg van de rotatie van de aarde. Saturnus staat minder dan drie uur na zonsondergang aan de zuidelijke hemel en gaat ruim een ​​uur onder voordat Venus opkomt. Jupiter zal zich in het zuidoosten bevinden als middernacht nadert en zal vóór zonsopgang opnieuw zichtbaar zijn aan de westelijke hemel.

Het observeren van de maan, Venus, Jupiter en Saturnus aan de hemel kan een fascinerende hemelse ervaring opleveren. Mis de kans niet om getuige te zijn van deze prachtige hemellichamen terwijl ze bewegen en interacteren in de nachtelijke hemel.

