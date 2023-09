De schoonheid van Venus, de maan en Regulus aan de ochtendhemel

Vanochtend werden hemelkijkers getrakteerd op een verbluffend schouwspel toen Venus, de maansikkel en de ster Regulus zich vóór zonsopgang aan de oostelijke hemel verzamelden. Venus en Saturnus staan ​​ook in oppositie, wat betekent dat ze 180° uit elkaar staan ​​aan de hemel. Hoewel Venus helder genoeg is om door de nevel nabij de horizon te schijnen, wordt de zichtbaarheid van Saturnus sterk beïnvloed.

Venus, de koningin van de ochtendhemel, schijnt helder op ongeveer 30° boven de horizon en overtreft alle sterachtige lichamen aan de hemel. Vanwege zijn schittering kan het gemakkelijk worden aangezien voor lichten in een vliegtuig. Regulus, de helderste ster in Leeuw, staat 2.4° linksboven van Venus. Vanochtend was de maan voor 16% verlicht en stond hij 5.9° linksboven van Venus. Aardschijn, het zonlicht dat werd weerkaatst door de oceanen, wolken en het land van de aarde, verlichtte zachtjes het nachtgedeelte van de maan.

Deze bijeenkomsten van Venus, de maan en Regulus zullen de komende jaren vrij frequent voorkomen. In 2024 passen ze in een cirkel met een diameter van 2.6° aan de avondhemel. Op 5 augustus van dat jaar staat Venus dertig minuten na zonsondergang minder dan 5° boven de horizon.

In 2025, op 19 september, passen de drie hemellichamen in een cirkel met een diameter van slechts 1.3°, wat een adembenemend zicht creëert. Het jaar daarop, op 16 juli, passen ze in een cirkel van 7.8°, die zich buiten het gezichtsveld van een verrekijker uitstrekt.

Aan de avondhemel is Mars niet zichtbaar, terwijl Saturnus ongeveer een uur na zonsondergang aan de zuidoostelijke hemel verschijnt. Jupiter komt ongeveer 68 minuten na het vallen van de avond op en is ongeveer een uur later in het oost-noordoosten te zien.

Het is altijd een genot om getuige te zijn van deze hemelse bijeenkomsten en herinnerd te worden aan de schoonheid en uitgestrektheid van ons universum.

