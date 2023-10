De lucht in november 2023: Venus, Jupiter en Saturnus

In november 2023 zullen hemelkijkers in de vroege ochtend worden getrakteerd op een prachtig schouwspel bestaande uit de halve maan en Venus. Ongeveer een uur voor zonsopgang is de maansikkel, die voor 30% verlicht is, te zien aan de zuidoostelijke hemel, ruim halverwege. De briljante Venus schijnt helder boven de 20° rechtsboven op de maanbol. Voor degenen met een verrekijker kan Denebola, de staart van Leeuw, op ongeveer 16.0° linksonder van de maan worden waargenomen.

De komende paar ochtenden zullen Venus, de maan en de ster Zaniah (ook bekend als Eta Virginis) in hetzelfde gezichtsveld verschijnen. Waarnemers kunnen zien hoe de maan geleidelijk dichter bij Venus komt, terwijl Venus zich van Zavijava verwijdert en Zaniah nadert. Op de ochtend van de 13e passeert Venus Zaniah. Met een verrekijker kan men ook het verre sterrenveld naast Venus observeren.

Bovendien kunnen kijkers zoeken naar aardschijn op de maan, veroorzaakt door zonlicht dat wordt weerkaatst door de oceanen, wolken en het land van de aarde. Dit fenomeen verlicht zachtjes het nachtgedeelte van de maan, wat bijdraagt ​​aan de schoonheid ervan.

Jupiter, een andere prominente planeet, is te zien aan de avondhemel. Het is laag in het westen en wordt zwakker naarmate het ondergaat. Ondanks atmosferische dimming en vervagingseffecten blijft Jupiter zichtbaar totdat hij ondergaat, in tegenstelling tot Saturnus.

Over Saturnus gesproken: hij is ongeveer een uur na zonsondergang te vinden op een hoogte van meer dan 30° in het zuidzuidoosten. Hij beweegt zich langzaam oostwaarts vóór Waterman en bevindt zich momenteel ongeveer 6.7 ° linksboven van Deneb Algedi, de staart van Capricornus. Saturnus beweegt zich geleidelijk richting Skat, het been van de Waterman, en Lambda Aquarii. Fomalhaut is ook zichtbaar, op ongeveer 20° linksonder van Saturnus en bijna 15° boven de horizon. Saturnus is na zonsondergang nog een paar uur zichtbaar voordat hij ondergaat in het west-zuidwesten.

Samenvattend biedt november 2023 hemelliefhebbers de mogelijkheid om vóór zonsopgang de maansikkel en Venus aan de vroege ochtendhemel te observeren. Bovendien zijn Jupiter en Saturnus gemakkelijk te zien in de avonduren. Dus pak je verrekijker en bereid je voor op een adembenemende hemelse show deze maand!

Definities:

– Aardschijn: het gereflecteerde zonlicht van de aarde dat het donkere deel van de maan verlicht.

– Denebola: De naam voor de ster Beta Leonis, gelegen in het sterrenbeeld Leeuw.

– Zaniah: Zaniah, ook bekend als Eta Virginis, is een ster in het sterrenbeeld Maagd.

Bronnen:

– Het MICA-computerprogramma van het US Naval Observatory.