De laatste kwartiermaan en de briljante Venus aan de hemel

5 november 2023: De Maan van het Laatste Kwartier is vóór zonsopgang zichtbaar, vergezeld van de heldere aanwezigheid van Venus in het oost-zuidoosten. De maan is momenteel halfvol en is te zien in het oosten, gelegen tussen de schemerige sterren van het sterrenbeeld Kreeft. Naarmate de ochtendschemering nadert, komt de maan hoger op in het oost-zuidoosten.

Venus, bekend als de Morgenster, schijnt schitterend boven de 30° boven de oost-zuidoostelijke horizon. Het bevindt zich ongeveer 40° linksonder van de maan en beweegt zich oostwaarts voor de verre sterren van het sterrenbeeld Maagd. Venus staat slechts 0.7° boven Zavijava, ook bekend als Beta Virginis, en zal morgenochtend binnen 0.5° van de ster passeren. Om Zavijava in de buurt van de planeet te lokaliseren, wordt een verrekijker aanbevolen.

Als je Venus door een telescoop observeert, worden de fasen ervan zichtbaar, waarbij de huidige fase onduidelijk is, wat betekent dat deze voor ongeveer 57% verlicht is. Deze fase wordt de ochtend-gibbous-fase genoemd. De komende dagen zal Venus steeds dichter bij de ster Spica komen, die ongeveer 5° hoger in het oosten te vinden is, ongeveer 27° linksonder van Venus. De twee zullen ongeveer een week na de 22e een wijde conjunctie bereiken.

Aan de avondhemel zijn zowel Mercurius als Mars niet zichtbaar. Mercurius zal op 4 december zijn grootste verlenging ten opzichte van de zon bereiken, maar zijn lage positie aan de zuidwestelijke hemel belemmert zijn zichtbaarheid tijdens de avonduren. Mars daarentegen is op 17 november op weg naar een superieure conjunctie en zal uiteindelijk zichtbaar worden aan de ochtendhemel.

Saturnus is echter na zonsondergang in het zuid-zuidoosten te zien en schijnt helderder dan de meeste andere sterren aan de hemel. Het heeft onlangs zijn retrograde beweging beëindigd en beweegt zich naar het oosten, zij het in een langzaam tempo. Saturnus bevindt zich in hetzelfde binoculaire gezichtsveld als Deneb Algedi, de staart van Capricornus, met ongeveer 6.7° rechtsonder de planeet. Het baant zich geleidelijk een weg richting Skat en Lambda Aquarii.

Jupiter bevindt zich ruim 10° boven de oostelijke horizon en retrograde voor Ram, ten westen van een denkbeeldige lijn van Hamal naar Menkar. Na zijn oppositie zal Jupiter de hele nacht zichtbaar zijn.

