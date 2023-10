Nieuw ontdekte enorme omvang van 14,300 jaar oude storm

By

Bij een opwindende ontdekking hebben wetenschappers bewijs gevonden van een enorme storm die ongeveer 14,300 jaar geleden plaatsvond. Deze storm, die nu de grootste storm ooit is, bleek ongeveer twee keer zo groot te zijn als eerder geïdentificeerde krachtige stormen.

Deze eeuwenoude stormen staan ​​bekend als de Miyake-evenementen en zouden veel groter zijn geweest dan alles wat de afgelopen tijd is meegemaakt. Met name de nieuw ontdekte storm is naar schatting een hele orde van grootte groter geweest dan de eerdere stormen.

Om deze informatie boven tafel te krijgen, voerden onderzoekers een onderzoek uit waarbij experts uit Groot-Brittannië, Frankrijk en Tsjechië betrokken waren. Ze concentreerden hun onderzoek op de Zuidelijke Franse Alpen, met name de rivier de Drouzet en zijn geërodeerde oevers.

Om de radiokoolstofniveaus te meten en de ouderdom van de storm te bepalen, onderzochten wetenschappers eeuwenoude bomen die in de geërodeerde rivieroevers waren gevonden. Door de bewaarde bomen te analyseren, konden ze het optreden van de 14,300 jaar oude storm bevestigen en de enorme omvang ervan schatten.

Deze ontdekking werpt nieuw licht op de extreme weersomstandigheden die duizenden jaren geleden plaatsvonden. Het begrijpen van de omvang en intensiteit van deze stormen biedt waardevol inzicht in de oude klimaatpatronen van de aarde en de potentiële impact van toekomstige extreme weersomstandigheden.

Het is vermeldenswaard dat radiokoolstofdatering een methode is die wordt gebruikt om de ouderdom van organische materialen, zoals bomen, te bepalen door het verval van de daarin aanwezige radioactieve koolstofisotopen te onderzoeken.

Over het geheel genomen toont deze baanbrekende studie de kracht van wetenschappelijk onderzoek bij het blootleggen van eeuwenoude klimaatfenomenen. Door bewijsmateriaal uit het verleden te bestuderen, kunnen onderzoekers ons begrip van de geologische en atmosferische geschiedenis van de aarde vergroten, evenals de mogelijke implicaties ervan voor de toekomst.

