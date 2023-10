Eeuwenoude boomringen onthullen een kolossale zonnestorm van 14,300 jaar geleden

Een baanbrekende ontdekking door een internationaal team van wetenschappers heeft ongeveer 14,300 jaar geleden een kolossale piek in het radiokoolstofniveau aan het licht gebracht, wat licht werpt op de grootste zonnestorm die ooit is geïdentificeerd. Het onderzoek, gedetailleerd beschreven in de publicatie ‘Philosophical Transactions of the Royal Society A: Mathematical Physical and Engineering Sciences’, omvatte het meten van radiokoolstofniveaus in oude boomringen in de Franse Alpen.

Door individuele boomringen te onderzoeken, konden onderzoekers een opmerkelijke radiokoolstofpiek identificeren die al 14,300 jaar teruggaat. De piek, veroorzaakt door een immense zonnestorm die een aanzienlijke hoeveelheid energetische deeltjes in de atmosfeer van de aarde loosde, werd vergeleken met berylliummetingen verkregen uit Groenlandse ijskernen.

De studie identificeerde deze nieuw ontdekte zonnestorm als de grootste in zijn soort en overtrof eerder geïdentificeerde gebeurtenissen met tweemaal hun omvang. Deze zonnestormen, bekend als Miyake-evenementen, hebben de afgelopen 15,000 jaar negen keer plaatsgevonden, maar zijn nooit rechtstreeks waargenomen.

De bevindingen van dit onderzoek hebben aanleiding gegeven tot bezorgdheid over de potentiële catastrofale impact van soortgelijke zonnestormen op onze moderne technologische samenleving. Edouard Bard, hoofdauteur van de studie, benadrukte het verband tussen extreme zonne-gebeurtenissen en de productie van radiokoolstof, en benadrukte de verwoestende gevolgen die deze stormen zouden kunnen hebben voor moderne infrastructuur zoals telecommunicatie, satellietsystemen en elektriciteitsnetwerken.

Tim Heaton, hoogleraar Toegepaste Statistiek aan de Universiteit van Leeds, onderstreepte het potentieel voor permanente schade aan transformatoren in elektriciteitsnetwerken, navigatie- en communicatiesatellieten, en verhoogde stralingsrisico's voor astronauten tijdens superstormen.

Het begrijpen en voorspellen van extreme zonnegebeurtenissen is cruciaal voor het beschermen van de communicatie- en energie-infrastructuur van de aarde. Ondanks de vooruitgang op het gebied van zonneobservatie valt er nog steeds veel te leren over het gedrag van de zon, de oorzaken van deze stormen en hun voorspelbaarheid.

De ontdekking van goed bewaarde bomen, mogelijk gemaakt door dendrochronologie, biedt niet alleen inzicht in veranderingen in het milieu uit het verleden, maar biedt ook een onbekende tijdlijn van zonneactiviteit. Het onderstreept de urgentie van het begrijpen van de risico’s die extreme zonnestormen voor de moderne samenleving met zich meebrengen en benadrukt de noodzaak van verder onderzoek op dit gebied.

