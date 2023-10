Kunstmatige intelligentie helpt bij het ontdekken en bestuderen van asteroïden

Kunstmatige intelligentie (AI) blijkt een waardevol hulpmiddel te zijn bij de ontdekking en studie van asteroïden, en mogelijk bij het beschermen van de aarde tegen potentiële bedreigingen. Onderzoekers van de Universiteit van Washington hebben onlangs een onderzoek gepubliceerd waarin de effectiviteit wordt aangetoond van een algoritme genaamd HelioLinc3D bij het identificeren van een potentieel gevaarlijke asteroïde. Tijdens tests op Hawaï ontdekte het algoritme met succes Asteroid 2022 SF289, een aanzienlijk object van bijna 600 meter breed, hoewel het momenteel niet als gevaarlijk wordt beschouwd.

In een afzonderlijke ontwikkeling heeft NASA de nadering van asteroïde 2023 TL benadrukt, die vandaag de dag het dichtst bij de aarde zal naderen. Deze asteroïde, een van de 1,298,148 die tot nu toe zijn ontdekt, zal binnen een straal van 3.1 miljoen kilometer van het aardoppervlak komen en raast voort met een snelheid van 50,124 kilometer per uur. Hoewel het niet als een potentieel gevaarlijk object wordt beschouwd, is het ongeveer 140 meter breed, ongeveer zo groot als een vliegtuig.

Asteroïde 2023 TL behoort tot de Apollo-groep van Near-Earth-asteroïden, genoemd naar de Apollo-asteroïde uit 1862, ontdekt door astronoom Karl Reinmuth. Interessant genoeg zal dit de allereerste nauwe nadering van Asteroid 2023 TL tot de aarde zijn. NASA verwacht niet dat het in de nabije toekomst dicht bij de aarde zal komen.

Afgezien van hun potentiële schade, bevatten asteroïden ook waardevolle hulpbronnen en bieden ze inzicht in het vroege zonnestelsel. Astronoom Istvan Szapudi van het University of Hawai'i Institute for Astronomy heeft een methode voorgesteld om de klimaatverandering te verzachten door een in de ruimte gebaseerd zonnestralingsbeheer (SRM) schild of zonnescherm aan een asteroïde te bevestigen. Dit schild zou de intense zonnestraling met 1.7 procent helpen verminderen, wat een potentiële oplossing zou bieden om de klimaatverandering tegen te gaan.

