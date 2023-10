NASA maakt vandaag de nauwe nadering van asteroïde 2023 UR1 bekend

NASA-wetenschappers hebben ijverig asteroïden gevolgd en bestudeerd, en hun inspanningen hebben tot een intrigerende ontwikkeling geleid. Vandaag, op 21 oktober 2023, zal een asteroïde, bekend als 2023 UR1, de aarde het dichtst naderen. De asteroïde, met een diameter van 120 meter, zal binnen een afstand van ongeveer 834,000 kilometer naar de aarde komen. Hoewel dit in menselijke termen misschien ver weg lijkt, wordt het op het gebied van de ruimte als een relatief nauwe benadering beschouwd.

Astronomen hebben planetoïde 2023 UR1 voor het eerst waargenomen op 17 oktober 2023, slechts een paar dagen vóór zijn dichtste nadering. De laatste waarneming werd gedaan op 19 oktober. Hij behoort tot de Apollo-groep van asteroïden, die bekend staat om zijn banen die de aarde kruisen. Het is vermeldenswaard dat deze asteroïde zo groot is als een vliegtuig.

NASA's Center for Near-Earth Object Studies (CNEOS) heeft het traject van de asteroïde gevolgd en cruciale details over zijn nadering verstrekt. De asteroïde zal met een opmerkelijke snelheid van 29,557 kilometer per uur langs de aarde zoeven.

De voortdurende inspanningen van NASA om asteroïden te volgen zijn essentieel voor het begrijpen van deze kosmische rotsen en het beperken van potentiële risico's. Het ruimteagentschap maakt gebruik van een reeks geavanceerde telescopen en observatoria, zoals NEOWISE, ALMA, Pan-STARRS1 en de Catalina Sky Survey.

Naast het monitoren van asteroïden bereidt NASA zich ook voor op de inaugurele asteroïde-vlucht van haar Lucy-ruimtevaartuig op 1 november. Het eerste doel van het ruimtevaartuig is de asteroïde Dinkinesh, die minder dan een halve mijl breed is en zich in de asteroïdengordel tussen Mars en Jupiter bevindt. Het Lucy-ruimtevaartuig is bezig met een twaalfjarige missie en is van plan tien asteroïden te bezoeken, waaronder Trojaanse asteroïden in de baan van Jupiter. In plaats van in een baan om de asteroïden te draaien, zal Lucy flybys uitvoeren om waardevolle gegevens te verzamelen.

NASA's toewijding aan het volgen, bestuderen en verkennen van asteroïden blijft waardevolle inzichten verschaffen in deze hemellichamen en helpt de veiligheid van onze planeet te garanderen.

