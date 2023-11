25 jaar internationaal ruimtestation: een mijlpaal en verder

Het Internationale Ruimtestation (ISS) vierde onlangs zijn 25e verjaardag sinds de lancering van zijn eerste module. De afgelopen 25 jaar is het ISS een embleem geworden van internationale samenwerking en een platform voor talloze wetenschappelijke ontdekkingen. Laten we eens kijken naar enkele veelgestelde vragen over het ISS en zijn ongelooflijke reis.

Hoe groot is het ISS?

Het ISS is groter dan een huis met zes slaapkamers en strekt zich van begin tot eind maar liefst 357 meter uit. Om het in perspectief te plaatsen: de omvang is vergelijkbaar met die van een American football-veld. Binnen beschikt het ISS over zes slaapvertrekken, drie badkamers, een fitnessruimte en diverse onderzoeksfaciliteiten.

Hoe snel reist het ISS?

Het ISS zoeft door de ruimte met een duizelingwekkende snelheid van ongeveer 17,500 km/u. De bemanning aan boord van het station draait elke 28,000 minuten in een baan om de aarde en ervaart elke dag maar liefst 90 zonsopgangen en zonsondergangen. De schoonheid van deze hemelse overgangen is vastgelegd in verbluffende time-lapse-beelden.

Hoe lang blijven astronauten aan boord van het ISS?

Normaal gesproken brengen astronauten ongeveer zes maanden door in het ISS, hoewel sommigen voor kortere of langere perioden blijven. Een opmerkelijke uitzondering is Frank Rubio, die in oktober 2023 terugkeerde naar de aarde na een recordaantal van 371 dagen in de ruimte te hebben doorgebracht, waarmee hij het verblijf van alle eerdere NASA-astronauten overtrof. Oorspronkelijk gepland voor zes maanden, leidde een probleem met zijn ruimtevaartuig tot een langere missie.

Wat is het hoogste aantal mensen tegelijk in het ISS?

Hoewel het ISS doorgaans plaats biedt aan een bemanning van ongeveer zes personen, zijn er gevallen geweest waarin het station maar liefst dertien inzittenden verwelkomde. Deze hogere aantallen komen meestal voor tijdens bemanningswisselingen en komen niet vaak voor.

Waar kunnen vanuit het ISS de beste uitzichten op de aarde worden waargenomen?

De Cupola-module van het ISS biedt met zijn zeven ramen een ongeëvenaard panoramisch uitzicht op de aarde. Astronauten trekken in hun vrije tijd vaak naar dit observatorium en maken ontzagwekkende foto's en video's. De Franse astronaut Thomas Pesquet plant bijvoorbeeld zijn fotografiesessies nauwgezet om de beste foto's te maken van verschillende regio's die onder het ISS passeren.

Is het ISS ooit in gevaar geweest?

Hoewel het ISS is afgeschermd van het meeste ruimteschroot, bestaat er altijd enig risico op botsingen. Grondverkeersleiders houden nauwlettend objecten in een baan om de aarde in de gaten en passen de baan van het ISS aan wanneer groter puin een potentiële impact dreigt. In 2021 zocht de bemanning tijdelijk hun toevlucht in hun ruimtevaartuig toen een puinwolk een potentieel gevaar vormde. Gelukkig bleef het station ongedeerd, waardoor de activiteiten normaal konden worden hervat.

Is het ISS vanaf de aarde te zien?

Absoluut! Het ISS is vanaf de aarde zichtbaar zonder dat er telescopen of verrekijkers nodig zijn. NASA heeft zelfs een handige app gelanceerd die aangeeft wanneer en waar je omhoog moet kijken om het station te spotten terwijl het op een hoogte van ongeveer 250 kilometer door de lucht glijdt.

Hoe gaan astronauten om met badkamerbenodigdheden in de ruimte?

Een van de meest gestelde vragen is dat astronauten met unieke uitdagingen worden geconfronteerd als het gaat om het gebruik van het toilet in omstandigheden met microzwaartekracht. Om netheid en efficiëntie te garanderen, hebben ingenieurs een gespecialiseerd systeem ontworpen. Voor urine wordt een zuigbuis gebruikt, die deze filtert en recycleert tot drinkwater. Vast afval kan op een kleine daarvoor bestemde plek worden gestort. Voor een diepgaand begrip van de werking van het ISS-toilet kunt u deze verklarende bron raadplegen.

Zal het ISS nog 25 jaar in een baan om de aarde blijven?

Helaas brengt het verouderde ontwerp van het ISS toenemende problemen en kosten voor onderhoud met zich mee. Momenteel is het plan om het ISS tot 2030 te exploiteren, waarna NASA en zijn partners de faciliteit zorgvuldig zullen ontmantelen. Tijdens de terugkeer in de atmosfeer van de aarde zal een aanzienlijk deel van het ISS opbranden en uiteenvallen.

Wat staat ons te wachten voor een langdurig verblijf in de ruimte?

De voltooiing van de missie van het ISS markeert niet het einde van de avonturen van de mensheid op het gebied van langdurige ruimtevaart. NASA heeft al partnerschappen gesloten met particuliere bedrijven om nieuwe ruimtestations te bouwen die verder gaan waar het ISS was gebleven. SpaceX is, in samenwerking met de in Los Angeles gevestigde startup Vast, zo’n partner, met plannen om mogelijk al in 2025 een nieuwe module te lanceren. Bovendien heeft China zijn eigen ruimtestation opgericht en is NASA van plan een maanbasis op te zetten voor langere tijd. astronaut blijft.

Terwijl we nadenken over de opmerkelijke prestaties van het ISS in de afgelopen 25 jaar, kijken we reikhalzend uit naar de voortdurende verkenning van de ruimte en de grenzeloze mogelijkheden die in het verschiet liggen.

Bron: NASA

