Het nieuwe Shepard-suborbitale voertuig van Blue Origin blijft meer dan een jaar aan de grond

Het New Shepard-suborbitale voertuig van Blue Origin staat nu al meer dan een jaar aan de grond sinds de laatste lancering in september 2022. Tijdens die lancering ondervond de herbruikbare eerste trap booster van het voertuig een probleem en stortte neer, terwijl de capsule zijn noodontsnappingssysteem inzette en veilig landde. met al zijn onderzoeksladingen intact. Uit een onderzoek uitgevoerd door Blue Origin bleek dat het mondstuk van de BE-3PM-motor van de eerste trap een thermostructurele storing had opgelopen, wat leidde tot een verkeerde uitlijning van de stuwkracht en de voortijdige beëindiging van de missie.

In maart kondigde Blue Origin corrigerende maatregelen aan die het implementeerde, waaronder ontwerpwijzigingen aan de verbrandingskamer en bedrijfsparameters om problemen met het volume van de spuitmonden en de hot-stret-temperatuur aan te pakken. Het bedrijf sprak de verwachtingen uit om binnenkort weer op de vlucht te gaan en dezelfde reeks van 36 onderzoeksladingen opnieuw te lanceren. Het is echter 5.5 maanden geleden sinds de update en New Shepard moet nog van start gaan.

Hoewel Blue Origin geen significante updates heeft gegeven over de status van New Shepard of een tijdlijn voor zijn terugkeer naar de vlucht, heeft zijn belangrijkste concurrent, Virgin Galactic, in deze periode met succes vier passagiersmissies gelanceerd met behulp van zijn VSS Unity-ruimtevliegtuig. Virgin Galactic heeft nu acht bemande ruimtemissies, twee meer dan Blue Origin. Hoewel beide bedrijven ernaar streven klanten een korte ervaring van gewichtloosheid en een glimp van de aarde vanuit de ruimte te bieden, blijft VSS Unity aanzienlijk langer in een baan om de aarde, namelijk 60 tot 90 minuten, vergeleken met de 10 tot 12 minuten van New Shepard.

Blue Origin blijft zich inzetten om de technische problemen met New Shepard op te lossen en zo snel mogelijk weer op de vlucht te gaan. De langere duur van de vluchten van Virgin Galactic kan hen een concurrentievoordeel opleveren op de markt voor suborbitaal ruimtetoerisme voor diegenen die op zoek zijn naar een uitgebreidere ervaring buiten de grenzen van de atmosfeer van de aarde.

Definities:

– Suborbitaal voertuig: een ruimtevaartuig dat is ontworpen om de ruimte te bereiken, maar geen stabiele baan rond de aarde te bereiken.

– Herbruikbare booster van de eerste trap: de eerste trap van een raket die tijdens de lancering het grootste deel van de voortstuwing levert en kan worden teruggevonden en hergebruikt voor volgende missies.

– Anomalie: een afwijking van het verwachte of normale gedrag.

– BE-3PM-motor: de motor die wordt gebruikt in de eerste trap van het New Shepard-voertuig van Blue Origin.

