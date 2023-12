Ontdekkingen in de ruimte: AstroSat detecteert 600 gammaflitsen

By

AstroSat, de eerste Indiase satelliet die zich toelegt op de studie van astronomie, heeft sinds de inbedrijfstelling in 2015 ongelooflijke ontdekkingen gedaan. Het meest opvallende is dat hij meer dan 600 gammaflitsen heeft gedetecteerd, wat licht werpt op de dramatische gebeurtenissen die plaatsvinden in de uitgestrektheid van de ruimte. .

Gammastraaluitbarstingen, ook wel mini-big bangs genoemd, zijn de meest energetische explosies in het universum. In slechts enkele seconden komt bij deze uitbarstingen meer energie vrij dan de zon gedurende haar hele levensduur uitzendt. Vroeger werd aangenomen dat korte en lange gammaflitsen een verschillende oorsprong hadden. Een recente studie heeft deze overtuiging echter omvergeworpen toen een nabije, langdurige gammaflits nieuwe inzichten opleverde in de mysteries van de kosmos.

Astrofysici waren lange tijd van mening dat lange gammaflitsen uitsluitend het gevolg waren van de ineenstorting van massieve sterren. Uit het bovengenoemde onderzoek is echter gebleken dat de samensmelting van neutronensterren, waarbij twee neutronensterren samenkomen, ook aanleiding kunnen geven tot lange gammaflitsen. Deze samensmeltingen genereren een intense emissie van zwaartekrachtgolven, samen met elektromagnetische golven die het hele spectrum bestrijken.

Eén zo’n opmerkelijke gebeurtenis vond plaats op 9 oktober 2022. Een krachtige puls van gammastraling trok door het zonnestelsel en activeerde detectoren op meerdere in een baan om de aarde draaiende satellieten en ruimtevaartuigen. Deze kosmische explosie, genaamd GRB 221009A, is de helderste gammaflits ooit gemeten en fascineert astronomen over de hele wereld.

AstroSat is, ondanks een ontwerplevensduur van vijf jaar, in goede gezondheid gebleven en blijft bijdragen aan ons begrip van het universum. De recente mijlpaal van het detecteren van de 600ste gammaflits is een bewijs van de uitzonderlijke prestaties van de Cadmium Zinc Telluride Imager (CZTI), een van de instrumenten aan boord van AstroSat.

Terwijl we reikhalzend uitkijken naar de lancering van zijn opvolger, AstroSat-2, kunnen we de aanzienlijke vooruitgang vieren die is geboekt bij het ontrafelen van de mysteries van de ruimte. De ontdekkingen van AstroSat en de voortdurende vooruitgang in ons begrip van gammaflitsen brengen ons een stap dichter bij het begrijpen van het uitgestrekte, adembenemende universum dat ons omringt.

