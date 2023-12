Nieuw bewijs suggereert dat mensen, en niet klimaatverandering, verantwoordelijk zijn voor de achteruitgang van grote zoogdieren

Een recente studie van de Universiteit van Aarhus betwist de lang gekoesterde overtuiging dat klimaatverandering de voornaamste oorzaak was van de dramatische achteruitgang van grote zoogdieren in de afgelopen millennia. In plaats daarvan suggereert de studie dat mensen de belangrijkste boosdoener waren achter deze achteruitgang.

Onder leiding van professor Jens-Christian Svenning analyseerden de onderzoekers het DNA van 139 levende soorten grote zoogdieren en ontdekten zo'n 50,000 jaar geleden een universele en significante afname van hun populaties. Dit valt samen met de wijdverbreide kolonisatie van de wereld door moderne mensen.

In tegenstelling tot eerdere theorieën die klimaatschommelingen de schuld gaven van het uitsterven, wijzen de bevindingen van het onderzoek op de mens als de meest waarschijnlijke verklaring. Professor Svenning legde uit: “De afgelopen 800,000 jaar schommelde de aardbol tussen ijstijden en interglaciale perioden… Mensen zijn daarom de meest waarschijnlijke verklaring.”

Om het onderzoek uit te voeren, verzamelden de onderzoekers gegevens van de in kaart gebrachte genomen van soorten over de hele wereld. Deze enorme hoeveelheid gegevens, in totaal ongeveer 3 miljard datapunten per soort, vereiste aanzienlijke rekenkracht en tijd om te analyseren.

Door mutaties in het DNA te analyseren, konden de onderzoekers de omvang van de populatie van elke soort in de loop van de tijd schatten. Hoe meer mutaties aanwezig zijn, hoe groter de populatie. Deze benadering daagt het vaak aangehaalde voorbeeld van het uitsterven van de wolharige mammoet als gevolg van klimaatverandering uit, omdat het onnauwkeurig de bredere trend in de achteruitgang van megafauna weergeeft.

Hoewel het onderzoek dat in deze studie wordt gepresenteerd bijdraagt ​​aan het voortdurende debat, levert het overtuigend bewijs dat klimaatverandering de belangrijkste oorzaak is van de achteruitgang van grote zoogdieren. Zoals professor Svenning opmerkte: “Gezien de rijke gegevens die we nu hebben, is het moeilijk te ontkennen dat… mensen zich over de hele wereld verspreidden… en vervolgens in bevolking toenamen.”

De studie, gepubliceerd in het tijdschrift Nature Communications, opent nieuwe wegen voor het begrijpen van de impact van menselijk ingrijpen op mondiale ecosystemen en benadrukt de noodzaak van verder onderzoek op dit gebied.