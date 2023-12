Ontwerpfout leidde tot parachutefouten tijdens NASA's Sample Return Mission

NASA's OSIRIS-REx-missie heeft op 24 september 2023 met succes een waardevol monster rotsachtig materiaal teruggestuurd van asteroïde Bennu. De landing van de capsule werd echter ontsierd door een parachutefout veroorzaakt door een ontwerpfout. Volgens het onderzoek van NASA was de mislukking te wijten aan inconsistente definities van bedradingslabels in de ontwerpplannen, wat leidde tot de onjuiste inzet van de drogue-parachute.

Oorspronkelijk zou de boeiparachute op een hoogte van 100,000 voet worden ingezet, wat een stabiele afdaling gedurende ongeveer vijf minuten zou garanderen. Op 9,000 voet zou het worden losgesneden, waardoor de hoofdparachute het zou kunnen overnemen. Maar in dit geval werd de boei voortijdig op 100,000 voet losgesneden en werd de afdaling alleen aan de hoofdparachute overgelaten.

Uit het onderzoek bleek dat onnauwkeurige etikettering tijdens het ontwerp en de constructie van het ruimtevaartuig de inconsistentie in de bedrading veroorzaakte. Het woord 'main' werd zowel aan de signaal- als aan de ontvangerzijde van het apparaat gebruikt, maar het verwees naar verschillende componenten. Bijgevolg sneed het signaal dat bedoeld was om de loodsparachute in te zetten, in plaats daarvan de lijn door, terwijl het signaal om de lijn door te snijden de boei inzette.

Hoewel de bevindingen van het onderzoek voorlopig zijn totdat de capsulehardware is getest, ligt de focus voorlopig op het veilig verwerken en extraheren van het monstermateriaal in het Johnson Space Center van NASA. Het team heeft al een aanzienlijke hoeveelheid materiaal verzameld, waarmee het doel van de missie van 60 gram is overschreden. Voorlopige analyse wijst op de aanwezigheid van waterhoudende klei en koolstofrijk materiaal in het monster, wat waardevolle inzichten zou kunnen opleveren in de oorsprong van het leven op aarde.

Deze parachutestoring is niet de eerste in NASA's voorbeeldretourmissies. In 2004 ondervond de Genesis-missie ook een mislukte drogue-parachute, resulterend in een crash en de besmetting van enkele van de verzamelde monsters. Er werden echter voldoende monsters bewaard om de doelstellingen van de missie te verwezenlijken.

Door de ontwerpfout van de parachute te corrigeren en waardevolle gegevens uit het Bennu-monster te extraheren, wil NASA ons begrip van de geologische diversiteit van objecten in de buurt van de aarde vergroten en licht werpen op de vorming van het vroege zonnestelsel.

Lees meer in het webverhaal: Ontwerpfout leidde tot parachutefouten tijdens NASA's Sample Return Mission