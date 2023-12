Nieuwe inzichten in Mars: onthulling van de buitenaardse horizon

By

Een verbluffend nieuw beeld van de horizon van Mars, vastgelegd door NASA's Odyssey-orbiter, heeft spannende mogelijkheden geopend voor toekomstige astronauten die ooit de mysterieuze rode planeet zullen verkennen. Deze prestatie, waar maanden aan gewerkt is, biedt wetenschappers een uniek perspectief waarmee ze verhelderende vergelijkingen kunnen maken tussen Mars en de aarde.

In een staaltje technische coördinatie maakte het Thermal Emission Imaging System (THEMIS) van de Odyssey-orbiter minutieus een reeks van tien beelden, die vervolgens aan elkaar werden geplakt om een ​​panoramisch beeld te creëren. Dit ongekende uitkijkpunt, vergelijkbaar met wat astronauten in een baan boven Mars zouden zien, biedt een ongeëvenaarde blik in het buitenaardse landschap van de planeet.

Astronoom Jonathon Hill van de Arizona State University uitte zijn enthousiasme en zei: “Geen enkel ruimtevaartuig van Mars heeft ooit eerder dit soort uitzicht gehad.” Het verwezenlijken van een dergelijk perspectief was echter geen geringe opgave. THEMIS, vastgezet op de buik van de orbiter, vereiste dat het hele ruimtevaartuig fysiek 90 graden werd gekanteld om het beeld vast te leggen. Door deze positie gedurende een hele baan, waarin de beelden werden gemaakt, vast te houden, was de orbiter enkele uren buiten contact met de aarde.

De resulterende foto toont het intrigerende en dorre oppervlak van Mars, bezaaid met kraters, terwijl de delicate atmosfeer wordt onthuld met wolkenslierten en zwevende stofnevel. Naast de esthetische waarde levert THEMIS, als thermische camera, kritische gegevens over de temperatuur van zijn onderwerpen, waardoor wetenschappers de wolken van de planeet kunnen bestuderen. Mars vertoont zowel waterijswolken, vergelijkbaar met de aarde, als koolstofdioxide-ijswolken, wat waardevolle inzichten biedt in de werking van de atmosfeer van Mars.

Bovendien is op de afbeelding onverwacht een fotobommenwerper te zien: de maan van Mars genaamd Phobos. De aardappelvormige maan, die elke 7.65 uur rond Mars draait, fungeert als een bron van fascinatie voor wetenschappers die de mysterieuze oorsprong ervan onderzoeken. Elk stukje informatie dat over Phobos wordt verzameld, draagt ​​bij aan het ontrafelen van de raadselachtige aard ervan.

Het succes van deze onderneming heeft onderzoekers geïnspireerd om de horizon van Mars te blijven bestuderen. Door op verschillende tijdstippen van het jaar extra beelden te maken, hoopt het team te observeren hoe de atmosfeer van Mars fluctueert met de veranderende seizoenen. Misschien kunnen we in de toekomst zelfs een glimp opvangen van de ongrijpbare groene nachtgloed van Mars. De mogelijkheden zijn net zo groot als de buitenaardse lucht boven de rode planeet.

FAQ

Hoe werd het beeld van de horizon van Mars vastgelegd? Het beeld van de horizon van Mars werd vastgelegd met behulp van het Thermal Emission Imaging System (THEMIS) van NASA's Odyssey-orbiter. Het omvatte het fysiek kantelen van het hele ruimtevaartuig 90 graden en het vastleggen van een reeks van tien beelden die later aan elkaar werden geplakt om een ​​panoramisch beeld te creëren.

Welk uniek perspectief biedt dit beeld? Deze afbeelding biedt een beeld dat sterk lijkt op wat astronauten in een baan om Mars zouden waarnemen. Het stelt wetenschappers in staat Mars met de aarde te vergelijken door soortgelijke foto's te onderzoeken die zijn gemaakt vanuit het Internationale Ruimtestation (ISS).

Welke waardevolle informatie biedt THEMIS? THEMIS is een thermische camera en onthult de temperatuur van de onderwerpen die hij vastlegt, zoals de wolken van Mars. Deze gegevens helpen wetenschappers bij het verder begrijpen van de atmosfeer en de samenstelling van Mars.

Waarom is Phobos belangrijk in de afbeelding? Phobos, de maan van Mars, verschijnt onverwachts in beeld. Door Phobos te bestuderen kunnen wetenschappers cruciale gegevens verzamelen die bijdragen aan het ontrafelen van de mysteries van zijn oorsprong en vorming.

Wat is de volgende stap na het succes van deze beeldopname? Onderzoekers zijn van plan om tijdens verschillende periodes van het jaar meer beelden van de horizon van Mars te maken. Dit zal hen helpen te observeren hoe de atmosfeer van Mars verandert met de seizoenen en mogelijk de ongrijpbare groene nachtgloed blootleggen.