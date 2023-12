NASA's Hubble-ruimtetelescoop keert terug naar actie en overwint gyro-problemen

NASA's Hubble-ruimtetelescoop is weer operationeel na het omgaan met gyroproblemen waardoor de telescoop tijdelijk in de veilige modus werd gezet. De gyroscopen van de ruimtetelescoop, die een cruciaal onderdeel vormen van het geleidings- en richtsysteem, hebben in het verleden voor problemen gezorgd. Wetenschapsactiviteiten werden eerder in 2018 opgeschort vanwege gyroproblemen. Ingenieurs slaagden er echter in de telescoop de volgende dag terug te halen, waardoor deze de normale werking kon hervatten.

De gyros op Hubble hebben de reputatie onvoorspelbaar te zijn. Ook al werd de telescoop meerdere keren onderbroken vanwege gyrostoringen, er zit nog steeds genoeg leven in dit iconische wetenschappelijke instrument. NASA schat dat de huidige set gyroscopen tot 2030 zal meegaan. In de tussentijd moeten incidentele mislukkingen, veilige modi en opschorting van wetenschappelijke activiteiten worden verwacht.

Ondanks de recente tegenslag is Hubble nog niet volledig functioneel. De Wide Field Camera 3 en Advanced Camera for Surveys hebben de wetenschappelijke waarnemingen hervat, maar de Cosmic Origins Spectrograph en Space Telescope Imaging Spectrograph blijven offline. Het Hubble-team verwacht echter dat deze instrumenten later deze maand weer operationeel zullen zijn.

De tijdelijke opschorting van wetenschappelijke activiteiten had gevolgen voor de planning van de telescoop, waardoor belangrijke onderzoeksprojecten werden onderbroken. Niettemin hopen wetenschappers, nu het gyroprobleem is opgelost, hun onderzoek naar Kuipergordelobjecten, metalliciteit in de satellieten van het Andromedastelsel, Type 1A-supernova's en andere onderwerpen te hervatten.

De Hubble-ruimtetelescoop is al meer dan dertig jaar een pionier op het gebied van de astronomie. De beelden ervan hebben miljarden mensen over de hele wereld geboeid en hebben ons begrip van het universum opnieuw vorm gegeven. Ondanks zijn verouderende hardware en de uitdagingen waarmee hij wordt geconfronteerd, blijft Hubble zijn veerkracht en niet-aflatende inzet tonen om onze kennis van de kosmos uit te breiden. Nu de telescoop zijn laatste waarneming nadert, is het duidelijk dat we de blijvende impact ervan op wetenschappelijke ontdekkingen niet kunnen onderschatten.