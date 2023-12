Geconfronteerd met een catastrofe: de onvoorspelbare terugtrekking van de Cadman-gletsjer

Te midden van de alarmerende trend van wereldwijde terugtrekking van gletsjers is de Cadmangletsjer in Antarctica het laatste slachtoffer geworden. Deze enorme ijsformatie, gelegen aan de westkust van het Antarctisch Schiereiland, heeft tussen november 5 en mei 8 in slechts 2.5 jaar tijd een duizelingwekkende terugtrekking van 2018 kilometer ervaren. Verbazingwekkend genoeg heeft de ineenstorting van de ijsplaat van de Cadmangletsjer, het drijvende gedeelte voor anker aan land, volgde deze snelle terugtocht. Dergelijke ongekende gebeurtenissen zorgen ervoor dat wetenschappers verbijsterd en bezorgd zijn over de toekomst.

Benjamin Wallis, een glacioloog van de Universiteit van Leeds, uitte zijn verbazing over de snelheid waarmee Cadman achteruitgaat en het aanzienlijke ijsverlies. De gletsjer is sinds het begin van de jaren 2000 geleidelijk dunner geworden, hoewel recente, warmer dan normale oceaantemperaturen in 2018 en 2019 dit proces waarschijnlijk hebben versneld. De door de mens veroorzaakte opwarming van de aarde heeft dit scenario verergerd, waardoor de ijsplaat verzwakt is totdat deze uiteindelijk bezweek. Met het verlies van deze cruciale buffer zal de Cadmangletsjer naar verwachting zelfs nog sneller water in de oceaan lozen dan de huidige jaarlijkse stroom van 2.38 miljard ton (2.16 miljard ton). Deze verbeterde gletsjerafvoer draagt ​​rechtstreeks bij aan de stijgende zeespiegel en vormt een aanzienlijke bedreiging voor kustgebieden over de hele wereld.

Naast de onmiddellijke implicaties van het lot van de Cadmangletsjer schuilt er een verhaal dat licht werpt op de complexiteit van de klimaatverandering in de poolgebieden. Naburige gletsjers op het westelijk Antarctisch Schiereiland reageerden niet op dezelfde manier, wat duidt op de aanwezigheid van onderwaterruggen die fungeren als beschermende barrières tegen de opwarmende zeeën. Naarmate de temperatuur van de oceanen echter blijft stijgen, zal het schild dat door de onderzeese geologie wordt geboden waarschijnlijk zwakker worden, waardoor deze gletsjers in gevaar komen. De Cadmangletsjer fungeert dus als een glaciologisch omslagpunt dat waardevol inzicht biedt in het potentiële lot van zijn naburige tegenhangers.

Professor Michael Meredith van de British Antarctic Survey benadrukt het belang van dit onderzoek en benadrukt de plotselinge instabiliteit en snelle terugtrekking van ogenschijnlijk stabiele gletsjers. De studie onderstreept de cruciale behoefte aan een alomvattend oceaanobservatienetwerk dat Antarctica omvat, vooral in regio's in de buurt van uitdagende gletsjerformaties. Door ons vermogen om nauwkeurige metingen uit te voeren te vergroten, kunnen wetenschappers hun inzicht in de gevolgen van klimaatverandering verfijnen en helpen bij het ontwikkelen van effectieve mitigatiestrategieën.

FAQ

Waarom ervoer de Cadmangletsjer zo’n drastische terugtrekking?

De terugtrekking van de Cadmangletsjer werd versneld door warmer dan normale oceaantemperaturen in 2018 en 2019, mogelijk versterkt door door de mens veroorzaakte opwarming van de aarde. Deze factoren verzwakten de ijsplaat van de gletsjer, wat leidde tot de ineenstorting ervan.

Welke invloed heeft de terugtrekking van de Cadmangletsjer op de zeespiegel?

De toegenomen waterafvoer van de Cadmangletsjer in de oceaan draagt ​​rechtstreeks bij aan de stijgende zeespiegel en vormt een bedreiging voor kustgebieden wereldwijd.

Welke lessen kunnen we leren van de naburige gletsjers?

De naburige gletsjers op het westelijk Antarctisch Schiereiland reageerden niet op dezelfde manier als de Cadmangletsjer. Dit geeft aan dat onderwaterruggen hen tijdelijk kunnen beschermen tegen de opwarming van de zee. Naarmate de temperatuur van de oceanen echter blijft stijgen, kan deze verdediging onvoldoende worden.

Welke maatregelen zijn nodig om de gevolgen van de klimaatverandering op Antarctica aan te pakken?

Om de effecten van klimaatverandering op Antarctica beter te begrijpen en te verzachten, is een uitgebreid oceaanobservatienetwerk cruciaal. Dit netwerk zou wetenschappers in staat stellen essentiële gegevens te verzamelen, vooral in regio's waar uitdagende gletsjerformaties voorkomen.