Nieuwe inzichten in de hechting van ijs op oppervlakken

IJsophoping kan aanzienlijke gevaren opleveren voor verschillende industrieën, waaronder de luchtvaart en de scheepvaart. Het verwijderen van ijs van oppervlakken is een uitdaging en energie-intensief, waardoor onderzoekers de ontwikkeling van passieve ijsafstotende materialen onderzoeken. Terwijl eerdere studies zich concentreerden op ijs dat uit zuiver water was gekristalliseerd, heeft een recent onderzoek door de Universiteit van Illinois Chicago zich verdiept in de impact van onzuiverheden die vaak in natuurlijk water worden aangetroffen op de hechting van ijs aan gewone structurele materialen.

In het laboratorium onderzochten wetenschappers ijs dat was gevormd met verschillende concentraties onzuiverheden zoals zout, oppervlakteactieve stoffen en oplosmiddelen. Verrassend genoeg ontdekten ze dat verontreinigd ijs minder plakkerig was dan ijs gemaakt van zuiver water onder specifieke omstandigheden. Deze verminderde hechting werd toegeschreven aan een fenomeen dat de quasi-vloeibare laag wordt genoemd en die ontstaat wanneer ijs in contact komt met vaste stoffen.

De quasi-vloeibare laag, gelegen nabij het vaste oppervlak, bezit vloeistofachtige eigenschappen die de sterkte van de ijshechting beïnvloeden. Het analyseren van deze laag door middel van experimenten is een uitdaging. Niettemin gebruikten onderzoekers moleculaire dynamica-simulaties om te bestuderen hoe onzuiverheden de kenmerken ervan beïnvloedden. Ze ontdekten dat onzuiverheden uit het ijs werden verdreven door bevriezings- en drainageprocessen, wat resulteerde in de vorming van een vloeistoflaag die de gladheid van het ijsoppervlak verhoogde.

Interessant is dat de studie ook licht werpt op de uitdagingen waarmee schepen in arctische gebieden worden geconfronteerd. Ondanks de aanwezigheid van lage zoutconcentraties in zout water kan ijsvorming nog steeds problematisch zijn. De snelheid waarmee water bevriest, beïnvloedt de migratie van verontreinigingen, waarbij langzamer bevriezen ervoor zorgt dat onzuiverheden zich ophopen op het grensvlak tussen ijs en vaste stoffen, wat leidt tot een grotere hechting. Wanneer bevriezing echter snel optreedt, worden onzuiverheden geïsoleerd of verdreven, waardoor zuiverder en sterker ijs ontstaat dat minder aan oppervlakken hecht.

Dit onderzoek markeert het begin van een dieper onderzoek naar de hechting van onzuiver ijs, met implicaties die zich over verschillende terreinen uitstrekken. De bevindingen bieden waardevolle inzichten in het gedrag van ijs op oppervlakken en openen nieuwe wegen voor onderzoek en innovatie.

