Een recent onderzoek uitgevoerd door wetenschappers van de Large Hadron Collider heeft licht geworpen op de complexe interacties tussen energetische quarks, gluonen en het quark-gluonplasma (QGP). De bevindingen suggereren dat vliegtuigen met verschillende substructuren verschillende niveaus van energieverlies ervaren terwijl ze de QGP doorkruisen.

Met behulp van botsingsgegevens verzameld door het ATLAS-experiment konden de onderzoekers het energieverlies van jets met zowel smalle als brede structuren binnen de QGP meten. De resultaten leveren cruciaal bewijsmateriaal ter bevestiging van de decoherentiehypothese, die stelt dat jets met grotere openingshoeken meer energie verliezen op een “incoherente” manier vergeleken met smalle jets.

Om deze analyse uit te voeren, gebruikten de wetenschappers een algoritme dat informatie van verschillende subdetectoren in de ATLAS-detector combineerde, waardoor een nauwkeurig begrip van de interne structuur van de jets in de dichte omgeving van botsingen met zware ionen mogelijk werd. Uit het onderzoek blijkt dat de openingshoek van een jet een belangrijke factor is bij het bepalen van de omvang van het energieverlies binnen de QGP.

Bovendien onthulde het onderzoek dat de QGP de harde onderbouw van een straalvliegtuig dat er doorheen gaat niet wijzigt, maar in plaats daarvan bij voorkeur straalvliegtuigen met bredere onderbouw onderdrukt. Dit aspect van de bevindingen benadrukt het belang van de kritische hoek bij de eerste harde splitsing van een straal, waarboven het energieverlies onafhankelijk van afzonderlijke emitters optreedt.

De resultaten van het onderzoek dragen waardevolle inzichten bij aan het begrip van de eigenschappen en het gedrag van quark-gluonplasma. Door extreme omstandigheden na te bootsen die vergelijkbaar zijn met die onmiddellijk na de oerknal, kunnen wetenschappers een dieper inzicht krijgen in de vroege stadia van het universum. De bevindingen uit dit onderzoek zullen waarschijnlijk helpen bij verdere vooruitgang op het gebied van de kernfysica en ons begrip van de fundamentele krachten die ons universum beheersen.

