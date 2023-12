Onderzoek onthult verrassende diversiteit in vleermuisdieet

By

Nieuw onderzoek van het Leibniz Instituut voor de Analyse van Biodiversiteitsverandering (LIB) heeft een onverwacht breed scala aan insectensoorten blootgelegd die door Leislers vleermuizen worden geconsumeerd door middel van DNA-analyse van hun uitwerpselen. De studie, gepubliceerd in het Biodiversity Data Journal, werpt licht op de voedingsgewoonten van deze vleermuizen en benadrukt het belang van het begrijpen van voedingsvoorkeuren voor het behoud van soorten.

Het bepalen van het dieet van kleine diersoorten, vooral de nachtdieren, kan een uitdaging zijn. Het onderzoeksteam kreeg te maken met extra problemen omdat de vleermuizen van Leisler in het bos leven, waardoor ze moeilijk te lokaliseren zijn. Door 's nachts vleermuizen met radiozenders in het bos te volgen, konden de onderzoekers echter monsters van vleermuisuitwerpselen verzamelen, die waardevol DNA bevatten.

Met behulp van een speciaal ontworpen ‘guanoval’ verzamelde het team uitwerpselen uit de slaapholte van de vleermuizen. DNA-analyse van de uitwerpselen bracht ruim 350 verschillende insectensoorten aan het licht die door de vleermuizen werden geconsumeerd. Het menu bevatte verschillende motten, vliegen, muggen, kevers, insecten en andere kleine dieren.

Naast het identificeren van de insectensoorten, observeerden de onderzoekers ook veranderingen in de samenstelling van de geconsumeerde insecten in de loop van de tijd. Van eind maart tot eind juni nam het aantal soorten gestaag toe, om medio augustus weer af te nemen. Deze patronen kwamen overeen met de activiteitspatronen van bepaalde insectengroepen.

Dr. Sarah Bourlat, hoofd van de afdeling Metabarcoding bij LIB, uitte zijn tevredenheid over de bevindingen en merkte op hoe belangrijk deze informatie is voor inspanningen op het gebied van natuurbehoud. Door inzicht te krijgen in de favoriete prooi van de Leisler-vleermuizen, kunnen natuurbeschermers zowel de vleermuizen zelf als de leefgebieden die nodig zijn voor hun prooi-insecten beter beschermen.

Deze studie benadrukt de waarde van DNA-analyse bij het bestuderen van de voeding van diersoorten en draagt ​​bij aan ons begrip van de ingewikkelde relaties tussen roofdieren en hun prooi in natuurlijke ecosystemen. Het begrijpen van voedingsvoorkeuren en de factoren die deze beïnvloeden, is cruciaal voor effectieve instandhoudings- en beheerstrategieën.

