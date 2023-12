Wetenschappers ontdekken verrassende patronen in de ontwikkeling van embryo's

In een baanbrekend onderzoek hebben onderzoekers van de University of California San Diego, de University of Dundee en de Harvard University onverwachte bevindingen ontdekt met betrekking tot gastrulatie bij kippenembryo's. Gastrulatie is het proces waarbij een embryo overgaat van een enkele cellaag naar een meerlaagse structuur die gastrula wordt genoemd.

Onder leiding van Mattia Serra, assistent-professor natuurkunde aan de UC San Diego, combineerde het team theoretische en experimentele wetenschap om een ​​wiskundig model te creëren dat nauwkeurig de complexe celbewegingen tijdens gastrulatie van kippenembryo's voorspelde. Dit markeert het eerste zelforganiserende wiskundige model dat deze stromen met succes reproduceert.

Door experimentele manipulatie van het model ontdekten de onderzoekers dat de celbewegingen patronen produceerden die niet bij kuikens werden waargenomen, maar wel bij vissen en kikkers. Om deze bevinding te bevestigen, werden de voorspellingen van het model in het laboratorium gerepliceerd met levende kippenembryo's, wat resulteerde in de manifestatie van gastrulatiestromen die doorgaans voorkomen bij vissen en kikkers.

Deze verrassende uitkomst suggereert dat, ondanks dat ze in verschillende omgevingen leven, er mogelijk sprake is van gedeelde zelforganiserende principes in de gastrulatie bij vissen, kikkers en kuikens tijdens de vroege stadia van de embryo-ontwikkeling. De onderzoekers veronderstellen dat evolutionaire druk in de loop van de tijd de parameters en initiële omstandigheden van gastrulatie bij deze soorten kan hebben beïnvloed.

In de toekomst willen Serra en zijn team aanvullende mechanismen onderzoeken die bijdragen aan zelforganiserende patronen op embryoschaal. Hun bevindingen hebben het potentieel om het ontwerp van biomaterialen en de regeneratieve geneeskunde te beïnvloeden, met als uiteindelijk doel het bevorderen van langere en gezondere mensenlevens.

Dit baanbrekende onderzoek, gepubliceerd in Science Advances, opent opwindende mogelijkheden om de complexiteit van de embryonale ontwikkeling en de implicaties ervan voor verschillende vakgebieden te begrijpen.

