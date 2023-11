By

Walmart र Walmart बीच के भिन्नता छ?

घटनाहरूको एक आश्चर्यजनक मोडमा, बजारमा एउटै नामका दुई खुद्रा दिग्गजहरू देखा परेका छन्, जसले उपभोक्ताहरूमा भ्रम पैदा गरेको छ। वालमार्ट, प्रख्यात अमेरिकी बहुराष्ट्रिय रिटेल कर्पोरेशन, अब उही नामबाट जाने अर्को संस्थासँग स्पटलाइट साझा गर्दैछ। तर यी दुई वालमार्ट संस्थाहरू बीच वास्तवमा के भिन्नता छ? विवरणहरूमा डुबौं।

Walmart Corporation:

पहिलो र बढी परिचित वालमार्ट सन् १९६२ मा साम वाल्टनले स्थापना गरेको प्रख्यात खुद्रा निगम हो। बेन्टोनभिल, अर्कान्सासमा मुख्यालय भएको वालमार्ट कर्पोरेशनले विश्वभर हाइपरमार्केट, छुट डिपार्टमेन्ट स्टोरहरू र किराना पसलहरूको विशाल नेटवर्क सञ्चालन गर्दछ। यो उत्पादनहरूको विस्तृत दायरा, प्रतिस्पर्धी मूल्यहरू, र अनलाइन र अफलाइन दुवै व्यापक उपस्थितिको लागि परिचित छ।

Walmart Inc.:

दोस्रो वालमार्ट बजारमा अपेक्षाकृत नयाँ खेलाडी हो। Walmart Inc. एक क्यानाडाली टेक्नोलोजी कम्पनी हो जसले एक अभिनव ई-वाणिज्य प्लेटफर्म प्रदान गर्दछ। यसले यसको वेबसाइट र मोबाइल एप मार्फत सहज अनलाइन किनमेल अनुभव प्रदान गरेर खुद्रा उद्योगमा क्रान्तिकारी परिवर्तन गर्ने लक्ष्य राखेको छ। जबकि यो अमेरिकी खुद्रा विशालको रूपमा समान नाम साझा गर्दछ, Walmart Inc. Walmart Corporation सँग कुनै सम्बद्धता नभएको एक स्वतन्त्र संस्था हो।

सोधिने प्रश्न:

प्रश्न: के Walmart Corporation र Walmart Inc. सम्बन्धित छ?

A: होइन, Walmart Corporation र Walmart Inc. कुनै जडान वा सम्बद्धता बिना अलग-अलग संस्थाहरू हुन्।

प्रश्न: के म Walmart Corporation र Walmart Inc. दुबैमा किनमेल गर्न सक्छु?

A: हो, तपाईं दुबै संस्थाहरूमा किनमेल गर्न सक्नुहुन्छ। Walmart Corporation ले भौतिक स्टोरहरू सञ्चालन गर्दछ, जबकि Walmart Inc. एक अनलाइन किनमेल प्लेटफर्म प्रदान गर्दछ।

Q: के दुबै Walmart संस्थाहरूमा उत्पादन र मूल्यहरू समान छन्?

A: उत्पादन प्रस्तावहरू र मूल्यहरू Walmart Corporation र Walmart Inc बीच फरक हुन सक्छ। सही जानकारीको लागि प्रत्येक संस्थाको वेबसाइट जाँच गर्न वा तिनीहरूको सम्बन्धित स्टोरहरूमा जानु उचित हुन्छ।

प्रश्न: के Walmart Inc. ले आफ्नो सञ्चालन विस्तार गर्ने योजना बनाइरहेको छ?

A: बढ्दो टेक्नोलोजी कम्पनीको रूपमा, Walmart Inc. ले भविष्यमा आफ्नो कार्यहरू विस्तार गर्ने र थप ग्राहकहरूसम्म पुग्ने योजना बनाएको छ।

निष्कर्षमा, दुबै संस्थाहरूले "वालमार्ट" नाम साझा गर्दा, तिनीहरू एकअर्काबाट अलग र अलग छन्। वालमार्ट कर्पोरेशन राम्रोसँग स्थापित रिटेल विशाल हो, जबकि वालमार्ट इंक एक क्यानाडाली टेक्नोलोजी कम्पनी हो जसले यसको अनलाइन प्लेटफर्म मार्फत खुद्रा उद्योगमा क्रान्ति ल्याउने लक्ष्य राख्छ। त्यसोभए, अर्को पटक तपाईंले कसैले Walmart को उल्लेख गरेको सुन्नुभयो भने, तिनीहरूले कुन Walmart लाई उल्लेख गर्दै हुनुहुन्छ भनेर स्पष्ट गर्न निश्चित गर्नुहोस्, किनकि दुई बीचको भिन्नता महत्त्वपूर्ण छ।