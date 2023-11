By

Walmart को तीन खण्डहरू के हुन्?

वालमार्ट, विश्वको सबैभन्दा ठूलो खुद्रा बिक्रेता, तीन फरक खण्डहरूमा सञ्चालन गर्दछ: Walmart US, Walmart International, र Sam's Club। प्रत्येक खण्डले विभिन्न ग्राहक आवश्यकताहरू पूरा गर्दछ र कम्पनीको समग्र सफलतामा योगदान गर्दछ। यी तीन खण्डहरू र तिनीहरूले के समावेश छन् भन्ने बारे नजिकबाट हेरौं।

1. Walmart US

Walmart US कम्पनीको सबैभन्दा ठूलो खण्ड हो, यसको अधिकांश राजस्वको लागि लेखांकन। यसले किराना सामान, कपडा, इलेक्ट्रोनिक्स, र घरायसी वस्तुहरू लगायतका उत्पादनहरूको विस्तृत श्रृंखला प्रदान गर्दै संयुक्त राज्य अमेरिकाभरि खुद्रा स्टोरहरूको विशाल नेटवर्क सञ्चालन गर्दछ। Walmart US ले हरेक दिन लाखौं ग्राहकहरूलाई किफायती मूल्यहरू र सुविधाजनक किनमेल अनुभवहरू प्रदान गर्दै सेवा गर्दछ। यस खण्डमा वालमार्टको ई-कमर्स प्लेटफर्म पनि समावेश छ, जसले ग्राहकहरूलाई अनलाइन किनमेल गर्न र उनीहरूको खरिदहरू उनीहरूको ढोकामा पुर्‍याउन अनुमति दिन्छ।

2. Walmart International

वालमार्ट इन्टरनेशनलले संयुक्त राज्य अमेरिकाभन्दा बाहिर कम्पनीको उपस्थिति विस्तार गर्नमा केन्द्रित छ। यसले मेक्सिको, क्यानडा, युनाइटेड किंगडम, चीन र ब्राजिललगायत विश्वका विभिन्न देशहरूमा सञ्चालन गर्दछ। यो खण्डले प्रत्येक देशको बजारको विशिष्ट आवश्यकता र प्राथमिकताहरू अनुरूप Walmart को व्यापार मोडेललाई अनुकूल बनाउँछ। यसको विश्वव्यापी स्तर र विशेषज्ञताको लाभ उठाएर, वालमार्ट इन्टरनेशनलले स्थानीय अर्थतन्त्रहरूलाई समर्थन गर्दै ग्राहकहरूलाई प्रतिस्पर्धी मूल्यहरूमा गुणस्तरीय उत्पादनहरू उपलब्ध गराउने लक्ष्य राखेको छ।

3. सैम क्लब

सामस क्लब सदस्यतामा आधारित गोदाम क्लब हो जसले छुट मूल्यमा थोक उत्पादनहरू प्रदान गर्दछ। यसले व्यक्तिगत ग्राहकहरू र व्यवसायहरू दुवैलाई पूरा गर्दछ, तिनीहरूलाई किराना सामान, इलेक्ट्रोनिक्स, फर्निचर, र थप सहित वस्तुहरूको विस्तृत चयन प्रदान गर्दछ। Sam's Club सदस्यता मोडेलमा सञ्चालन गर्दछ, जहाँ सदस्यहरूले विशेष सम्झौता र फाइदाहरू पहुँच गर्न वार्षिक शुल्क तिर्छन्। बल्क खरिद र लागत बचतमा ध्यान केन्द्रित गर्दै, Sam's Club ले ठूलो परिमाणमा खरिद गर्न वा आफ्नो पैसाको मूल्य खोज्ने ग्राहकहरूलाई अपील गर्दछ।

सोधिने प्रश्न:

प्रश्न: Walmart US र Walmart International बीच के भिन्नता छ?

A: Walmart US संयुक्त राज्य अमेरिका भित्र सञ्चालन गर्दछ, जबकि Walmart International ले कम्पनीको पहुँच विश्वभरका अन्य देशहरूमा विस्तार गर्दछ।

प्रश्न: सैमको क्लब व्यवसायका लागि मात्र हो?

A: होइन, Sam's Club व्यक्तिगत ग्राहक र व्यवसाय दुवैका लागि खुला छ। जो कोहीले पनि सदस्य बन्न सक्छन् र थोक खरिद र छुट मूल्यहरूको फाइदाहरूको आनन्द लिन सक्छन्।

प्रश्न: के म Walmart मा अनलाइन किनमेल गर्न सक्छु?

A: हो, वालमार्टले एक ई-कमर्स प्लेटफर्म प्रदान गर्दछ जहाँ ग्राहकहरूले अनलाइन किनमेल गर्न सक्छन् र उनीहरूको खरिदहरू उनीहरूको ढोकामा पुर्‍याउन सक्छन्।

अन्तमा, Walmart का तीन खण्डहरू, Walmart US, Walmart International, र Sam's Club ले विभिन्न ग्राहक आवश्यकताहरू पूरा गर्छन् र कम्पनीको विश्वव्यापी सफलतामा योगदान पुर्‍याउँछन्। चाहे यो यसको खुद्रा स्टोरहरूको विस्तृत नेटवर्क, अन्तर्राष्ट्रिय विस्तार, वा सदस्यता-आधारित गोदाम क्लब मार्फत होस्, Walmart ले ग्राहकहरूलाई किफायती मूल्यहरू, गुणस्तर उत्पादनहरू, र सुविधाजनक किनमेल अनुभवहरू प्रदान गर्न प्रयास गर्दछ।