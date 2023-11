यो ब्ल्याक फ्राइडे निन्टेन्डो स्विच गेमहरूमा अद्भुत सम्झौताहरू फेला पार्नुहोस्

By

ब्ल्याक फ्राइडे यहाँ छ, र गेमरहरू निन्टेन्डो स्विच गेमहरूको विस्तृत श्रृंखलामा अविश्वसनीय छुटहरू उपलब्ध भएकाले ट्रीटको लागि छन्। चाहे तपाईं आफैंलाई बिगार्न खोज्दै हुनुहुन्छ वा उत्तम छुट्टी उपहार खोज्दै हुनुहुन्छ, अब किफायती मूल्यहरूमा सबैभन्दा लोकप्रिय शीर्षकहरू प्राप्त गर्ने समय हो। Best Buy, Amazon, GameStop, र थप जस्ता खुद्रा दिग्गजहरूले तपाईंले छुटाउन नचाहने डिलहरू प्रस्ताव गर्दै हुनुहुन्छ।

उत्तम खरीद: निन्टेन्डो स्विच खेलहरूमा अपराजेय छुटहरू

Best Buy ले यो ब्ल्याक फ्राइडे Nintendo Switch खेलहरू, सामानहरू र थप कुराहरूमा भारी छुटको साथ बाहिर जाँदैछ। क्लासिक्स देखि नयाँ रिलीज सम्म, सबै को लागी केहि छ। किशोर उत्परिवर्ती निन्जा कछुवाहरू: द काउबुङ्गा सङ्ग्रहलाई उत्कृष्ट १७% छुटमा लिने मौका नभुल्नुहोस्।

अमेजन: मारियो + रेबिड्समा अभूतपूर्व मूल्यहरू: आशा र सोनिक सुपरस्टारहरूको स्पार्क्स

अमेजनको ब्ल्याक फ्राइडे बिक्री छुटाउनु हुँदैन। तिनीहरूले मारियो + रेबिड्स: स्पार्क्स अफ होप जस्ता निन्टेन्डो स्विच गेमहरूमा 75% छुटमा स्ट्यान्डआउट डिलहरू प्रस्ताव गर्दैछन्। तपाईंले भर्खरै जारी Sonic Superstars मा राम्रो छुट पनि पाउनुहुनेछ।

गेमस्टप: निन्टेन्डो स्विच शीर्षकहरूमा ठूलो छुट र अतिरिक्त बचतहरू

यो कालो शुक्रबार GameStop मा अविश्वसनीय बचतको लागि तयारी गर्नुहोस्। Pokemon Brilliant Diamond and Shining Pearl, The Legend of Zelda: Skyward Sword HD, र Bravely Default II जस्ता लोकप्रिय Nintendo Switch शीर्षकहरू सहित दर्जनौं खेलहरूमा ५०% सम्म छुटको साथ, यो तपाईंको खेल सङ्कलन विस्तार गर्ने उत्तम अवसर हो। साथै, यदि तपाईंले अनलाइन अर्डर गर्नुभयो र इन-स्टोर पिकअप छनौट गर्नुभयो भने, तपाईंले प्रत्येक अर्डरमा थप $50 छुट पाउनुहुनेछ। यो एक सम्झौता हो जुन तपाईले धेरै पटक फाइदा लिन सक्नुहुन्छ!

Nintendo eShop: छुट मूल्यहरूमा डिजिटल आनन्द

यदि तपाइँ डिजिटल खेलहरूको सुविधा रुचाउनुहुन्छ भने, Nintendo eShop जाने ठाउँ हो। निन्टेन्डो फर्स्ट-पार्टी गेमहरू, क्यापकम गेमहरू, वार्नर ब्रदर्स गेमहरू, र थपमा उल्लेखनीय ब्ल्याक फ्राइडे बिक्रीको साथ, तपाईंले अनौपचारिक सम्झौताहरू फेला पार्नुहुनेछ जसले तपाईंलाई अन्तमा घण्टासम्म मनोरञ्जन दिनेछ। यी छुटहरू डिसेम्बर ३ सम्म उपलब्ध छन्।

ब्ल्याक फ्राइडेमा निन्टेन्डो स्विच गेमहरू कहाँ किन्न सकिन्छ

लगभग हरेक प्रमुख खुद्रा विक्रेता Nintendo स्विच खेलहरूको लागि ब्ल्याक फ्राइडे बिक्रीमा भाग लिइरहेका छन्। तपाईंले सुपर मारियो ओडिसी, फायर एम्बलम एंगेज, द लिजेन्ड अफ जेल्डा: लिङ्कको जागृति, अक्टोपाथ ट्राभलर II, र अन्य धेरै जस्ता लोकप्रिय शीर्षकहरूमा उत्कृष्ट छुटहरू पाउन सक्नुहुन्छ। चाहे तपाईं बेस्ट बाइ, गेमस्टप, वालमार्ट, र लक्ष्य जस्ता ठूला बक्स रिटेलरहरू भ्रमण गर्न छनौट गर्नुहुन्छ, वा Amazon वा Nintendo स्टोरमा अनलाइन ब्राउज गर्नुहोस्, अद्भुत सम्झौताहरू तपाईंको लागि पर्खिरहेका छन्।

बारम्बार सोधिने प्रश्नहरू

1. यी सम्झौताहरू स्टोरमा वा अनलाइन उपलब्ध छन्?

धेरैजसो डिलहरू इन-स्टोर र अनलाइन दुवै उपलब्ध छन्, जसले तपाईंलाई सबैभन्दा उपयुक्त किनमेल गर्ने विधि छनोट गर्न लचिलोपन दिन्छ।

2. ब्ल्याक फ्राइडे सम्झौता कति लामो हुन्छ?

ब्ल्याक फ्राइडे सम्झौताहरू सामान्यतया सीमित समयको लागि रहन्छन्, त्यसैले प्रत्येक खुद्रा विक्रेताले उल्लेख गरिएका विशिष्ट मितिहरू जाँच गर्न निश्चित गर्नुहोस्।

3. के म Nintendo eShop बाट उपहारको रूपमा डिजिटल गेमहरू किन्न सक्छु?

दुर्भाग्यवश, Nintendo eShop ले हाल उपहार विकल्पहरू प्रस्ताव गर्दैन। यद्यपि, तपाईंले अझै पनि छुटहरूको फाइदा लिन सक्नुहुन्छ र अन्य खुद्रा विक्रेताहरूबाट उपहारको रूपमा डिजिटल गेम कोडहरू खरिद गर्न सक्नुहुन्छ।

4. के यो ब्ल्याक फ्राइडेमा Nintendo eShop उपहार कार्डहरू किन्न लायक छ?

बिल्कुल! तपाईंले Nintendo eShop खेलहरूमा उत्कृष्ट डिलहरू मात्र लिन सक्नुहुन्छ, तर तपाईंले छुट प्राप्त Nintendo eShop उपहार कार्डहरू खरिद गरेर अझ धेरै बचत गर्न सक्नुहुन्छ।

ब्ल्याक फ्राइडे Nintendo स्विच खेलहरूमा अविश्वसनीय सम्झौताहरू स्कोर गर्ने अन्तिम समय हो। आफ्नो गेमिङ लाइब्रेरी विस्तार गर्ने वा आफ्ना प्रियजनहरूलाई उत्तम उपहारहरू दिएर आश्चर्यचकित गर्ने यो अवसरलाई नबिर्सनुहोस्। छिटो कार्य गर्नुहोस्, किनकि यी छुटहरू सधैंभरि रहने छैनन्!