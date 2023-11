के Walmart Plus र Sam's Club Plus एउटै हो?

रिटेलको संसारमा, Walmart र Sam's Club दुई प्रमुख नाम हुन् जुन किफायती किनमेलको पर्यायवाची बनेका छन्। दुबैले सदस्यता कार्यक्रम, वालमार्ट प्लस र साम्स क्लब प्लस प्रस्ताव गर्दछ, जसले आफ्ना वफादार ग्राहकहरूलाई विशेष फाइदाहरू प्रदान गर्दछ। यद्यपि, यो ध्यान दिनु महत्त्वपूर्ण छ कि यी दुई कार्यक्रमहरू समान छैनन्, तिनीहरूको समानताको बावजुद।

Walmart Plus के हो?

Walmart Plus वालमार्ट द्वारा प्रदान गरिएको सदस्यता-आधारित सेवा हो, विश्वको सबैभन्दा ठूलो खुद्रा चेनहरू मध्ये एक। मासिक वा वार्षिक शुल्कमा, सदस्यहरूले योग्य वस्तुहरूमा असीमित निःशुल्क डेलिभरी, इन्धन छुट, र मोबाइल स्क्यान-एन्ड-गो किनमेलको सुविधा सहित विभिन्न सुविधाहरूमा पहुँच प्राप्त गर्छन्। Walmart Plus ले आफ्ना ग्राहकहरूलाई थप सुविधा र मूल्य प्रदान गरेर किनमेलको अनुभव बढाउने लक्ष्य राखेको छ।

सैम क्लब प्लस के हो?

अर्कोतर्फ, Sam's Club Plus, Sam's Club, Walmart को स्वामित्वमा रहेको गोदाम क्लबले प्रस्ताव गरेको सदस्यता कार्यक्रम हो। वार्षिक शुल्कको साथ, सदस्यहरूले प्रारम्भिक किनमेल समय, योग्य खरिदहरूमा नगद पुरस्कारहरू, धेरैजसो अनलाइन वस्तुहरूमा निःशुल्क ढुवानी, र चयन गरिएका सेवाहरूमा अतिरिक्त छुटहरू जस्ता विभिन्न सुविधाहरूमा पहुँच प्राप्त गर्छन्। Sam's Club Plus ले थोक खरिदकर्ता र साना व्यवसाय मालिकहरूको आवश्यकताहरू पूरा गर्न डिजाइन गरिएको हो, उनीहरूलाई महत्त्वपूर्ण बचत र विशेष लाभहरू प्रदान गर्दै।

Walmart Plus र Sam's Club Plus बीच के भिन्नताहरू छन्?

जबकि दुबै कार्यक्रमहरूले आफ्ना सदस्यहरूलाई फाइदाहरू प्रदान गर्दछ, त्यहाँ Walmart Plus र Sam's Club Plus बीच उल्लेखनीय भिन्नताहरू छन्। Walmart Plus ले नि:शुल्क डेलिभरी विकल्पहरूमा बलियो जोड दिएर आफ्ना ग्राहकहरूलाई सुविधा र दैनिक आवश्यक वस्तुहरू उपलब्ध गराउनमा केन्द्रित छ। अर्कोतर्फ, Sam's Club Plus ले थोक खरीददारहरू र साना व्यवसाय मालिकहरूलाई लक्षित गर्दछ, उनीहरूलाई छुट मूल्यहरूमा ठूलो परिमाणमा उत्पादनहरूको विस्तृत श्रृंखलामा पहुँच प्रदान गर्दछ।

अन्तमा, Walmart Plus र Sam's Club Plus ले Walmart द्वारा प्रस्तावित सदस्यता कार्यक्रमहरूको रूपमा समानताहरू साझा गर्न सक्छ, तर तिनीहरूले विभिन्न ग्राहक आवश्यकताहरू पूरा गर्छन्। Walmart Plus ले दैनिक किनमेल गर्नेहरूलाई सुविधा र मूल्य प्रदान गर्ने लक्ष्य राखेको छ, जबकि Sam's Club Plus ले थोक खरिदकर्ताहरू र साना व्यवसाय मालिकहरूलाई लक्षित गर्दछ। तपाईंले जुनसुकै कार्यक्रम छनौट गर्नुभयो भने, दुवैले विशेष फाइदाहरू प्रस्ताव गर्छन् जसले तपाईंको किनमेलको अनुभव बढाउन सक्छ।