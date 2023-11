उत्साह सुरु हुन्छ: स्टीम ब्ल्याक फ्राइडे बिक्री यहाँ छन्!

उत्सुकतापूर्वक प्रत्याशित स्टीम ब्ल्याक फ्राइडे बिक्री आधिकारिक रूपमा सुरु भएको छ, गेमरहरूलाई लोकप्रिय शीर्षकहरूको विस्तृत दायरामा अद्भुत सम्झौताहरूको हप्ता-लामो एक्स्ट्राभान्जा प्रदान गर्दै। बेलुका 6PM GMT / 8PM CEST / 10AM PT / 1PM ET मा सुरु हुँदै, यो बिक्रीले विश्वभरका गेमिङ उत्साहीहरूका लागि एक ट्रीट हुने वाचा गर्दछ। यो बहुप्रतिक्षित कार्यक्रम नोभेम्बर २८ सम्म चल्नेछ, जसले गेमरहरूलाई आगामी बिदाको मौसममा आफ्नो मनपर्ने मनोरञ्जनमा रमाउन पर्याप्त समय प्रदान गर्नेछ।

जबकि छुट प्राप्त खेलहरूको पूर्ण सूची बिक्री सुरु भएपछि मात्र प्रकट हुनेछ, स्टीमले हामीलाई कार्यक्रममा सहभागी हुने खेलहरूको चयन प्रदर्शन गर्ने रोमाञ्चक ट्रेलर मार्फत के आशा गर्ने भन्ने कुराको रमाइलो झलक दिएको छ। लाइनअप प्रिय क्लासिक्स र हालैका ब्लकबस्टरहरूको प्रभावशाली मिश्रण हो। पुराना रत्नहरू जस्तै Terraria र Hunt: Showdown ले नयाँ रिलीजहरू जस्तै The Last Of Us: Part 1, Marvel's Spider-Man: Miles Morales, र Starfield, हरेक गेमिङ स्वादका लागि विविध विकल्पहरूको प्रतिज्ञा गर्दै लाइमलाइट साझा गर्नेछ।

अत्यधिक खोजी गरिएको स्टीम डेक OLED को भर्खरै प्रक्षेपणको साथ, जसले ह्यान्डहेल्ड गेमिङ उत्साहीहरूको चासो जगाएको छ, धेरैले लोकप्रिय उपकरणसँग मिल्दो खेलहरूमा सम्भावित छुटको लागि बिक्रीको लागि उत्सुकतापूर्वक हेरिरहेका छन्। यन्त्रमा कुनै पनि सम्भावित छुटको बारेमा पनि प्रत्याशा छ, किनकि गेमरहरू यस अत्याधुनिक ह्यान्डहेल्ड प्रणालीको साथ आफ्नो गेमिङ अनुभव बढाउन तत्पर छन्।

लाइक ए ड्र्यागन: द म्यान हु इरेस्ड हिज नेम एन्ड कल अफ ड्युटी: मोडर्न वारफेयर ३ जस्ता नयाँ शीर्षकहरू बिक्रीमा समावेश गर्न अनिश्चित छ। अघिल्लो बिक्रीहरूले हालैका रिलीजहरूको लागि मिश्रित नतिजाहरू देखाएको छ, केहीलाई पूर्ण रूपमा बहिष्कृत गरिएको छ वा अन्य शीर्षकहरूको तुलनामा न्यूनतम छुटहरू प्राप्त गरेको छ। यद्यपि, प्रत्याशा उच्च छ किनकि गेमरहरू यी प्रतिष्ठित खेलहरूको उपलब्धता र सम्भावित छुटहरूको घोषणाको लागि उत्सुकताका साथ पर्खिरहेका छन्।

गेमिङ समुदायले स्टीम ब्ल्याक फ्राइडे बिक्रीको आगमनलाई मनाउँदै गर्दा, उत्साहले हावा भर्छ। आकर्षक सम्झौताहरू, छुटहरू, र खेलहरूको उत्कृष्ट लाइनअपको साथ, यो कार्यक्रमले खेलाडीहरूलाई उनीहरूको पुस्तकालयहरू विस्तार गर्न र बैंकलाई नछोडिकन नयाँ साहसिक कार्यहरू अन्वेषण गर्न अनुमति दिन्छ। तपाइँको मनपर्ने शीर्षकहरू प्राप्त गर्न तयार हुनुहोस् र रोमाञ्चक डिजिटल यात्राहरूमा लाग्नुहोस् जसले तपाइँलाई छुट्टीको मौसममा र त्यसपछिको मनोरञ्जन प्रदान गर्दछ!

बारम्बार सोधिने प्रश्नहरू

1. स्टीम ब्ल्याक फ्राइडे बिक्री कहिले सुरु हुन्छ?

स्टीम ब्ल्याक फ्राइडे बिक्री आज सुरु हुन्छ र 6PM GMT / 8PM CEST / 10AM PT / 1PM ET मा सुरु हुन्छ।

2. स्टीम ब्ल्याक फ्राइडे बिक्री कति लामो हुनेछ?

यो बिक्री ठ्याक्कै एक हप्ताको लागि चल्नेछ, नोभेम्बर 28 मा यो सुरु भएको समयमा समाप्त हुनेछ।

3. कुन खेलहरू हामी बिक्रीमा हेर्न आशा गर्न सक्छौं?

जबकि बिक्रीमा सहभागी खेलहरूको पूर्ण सूची यो सुरु हुँदा मात्र प्रकट हुनेछ, Steam द्वारा जारी ट्रेलरले Terraria, Hunt: Showdown, The Last Of Us: Part 1, Marvel's Spider- जस्ता केही समावेश शीर्षकहरूको झलक दिएको छ। मानिस: माइल्स मोरालेस, र स्टारफिल्ड।

4. स्टीम डेक OLED बिक्रीको समयमा छुट दिइनेछ?

स्टीम डेक OLED मा छुटहरू आफैं पुष्टि गरिएको छैन, तर धेरै गेमरहरूले सम्भावित मूल्य कटौतीको लागि आशा गरिरहेका छन् जसले उनीहरूको गेमिङ अनुभव बढाउनेछ।

5. लाइक ए ड्र्यागन: द म्यान हु इरेज्ड हिज नेम एन्ड कल अफ ड्युटी: मोडर्न वारफेयर ३ जस्ता नयाँ शीर्षकहरू बिक्रीमा समावेश हुनेछन्?

यो अनिश्चित रहन्छ कि नयाँ शीर्षकहरू बिक्रीको हिस्सा हुनेछन्, किनकि अघिल्लो बिक्रीले हालैका रिलीजहरूको लागि मिश्रित परिणामहरू देखाएको छ। यद्यपि, खेलाडीहरू उत्सुकतापूर्वक तिनीहरूको उपलब्धता र सम्भावित छुटहरूको बारेमा कुनै पनि घोषणाहरूको प्रतीक्षा गर्छन्।