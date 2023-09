फोर्टनाइट अपडेट 26.10: डाउनटाइम तालिका र नयाँ सामग्रीको बारेमा अनुमानहरू

फोर्टनाइट विकासकर्ता, एपिक गेम्सले घोषणा गरेको छ कि खेल 26.10 अपडेटको लागि क्षणिक रूपमा अनुपलब्ध हुनेछ। यो अपडेट PS5, PS4, Xbox कन्सोल, Nintendo Switch, Android, र PC सहित विभिन्न प्लेटफर्महरूमा लागू हुनेछ। खेलाडीहरूले सेप्टेम्बर 12 को बिहान डाउनलोडको लागि अपडेट उपलब्ध हुने आशा गर्न सक्छन्।

अद्यावधिकको साथ, प्रयोगकर्ताहरूले सर्भर डाउनटाइमको अवधि अनुमान गर्नुपर्छ। यसको मतलब फोर्टनाइट केही घण्टाको लागि अस्थायी रूपमा अनप्लेबल हुनेछ। तपाइँ खेलमा कहिले लग इन गर्न सक्नुहुन्छ भन्ने बारे विस्तृत जानकारीको लागि, यहाँ छ 26.10 सर्भर डाउनटाइम तालिका:

- डाउनटाइम 4 AM ET मा सुरु गर्न सेट गरिएको छ, फलस्वरूप म्याचमेकिंगलाई छोटकरीमा असक्षम पार्दै।

- UK प्रशंसकहरूका लागि, पूर्ण अफलाइन अवधि 9 AM BST मा सुरु हुनेछ जबकि म्याचमेकिंग 8.30 AM BST मा असक्षम हुनेछ।

Epic Games ले डाउनटाइम कहिले समाप्त हुन्छ भनेर स्पष्ट रूपमा बताएको छैन, मर्मतसम्भारमा सामान्यतया लगभग दुई घण्टा लाग्छ। त्यसकारण, फोर्टनाइट पछिल्लोमा ११ AM BST द्वारा अनलाइन हुनुपर्दछ।

यस अपडेटको घोषणाले 26.10 अपडेटमा कुन नयाँ सामग्री समावेश गरिनेछ भन्ने बारे उत्साहीहरू बीचको अनुमानलाई प्रज्वलित गरेको छ। केही फ्यानहरूले सिद्धान्त गर्छन् कि, Mortal Kombat 1 को आसन्न प्रारम्भिक पहुँच प्रक्षेपणको साथ, फ्रान्चाइजीबाट सब शून्य फोर्टनाइटमा खेल्न योग्य पात्र बन्न सक्छ।

थप रूपमा, एपिक खेलहरूले नयाँ वस्तु वा हतियार, साथै नयाँ अगमेन्ट प्रस्तुत गर्ने अपेक्षा गरिएको छ। आईटम शपले खेलाडीहरूलाई उनीहरूको गेमिङ अनुभव प्राप्त गर्न र बृद्धि गर्नका लागि नयाँ स्किनहरू पनि प्राप्त गर्नेछ।

यी नयाँ थपहरूको साथसाथै, एपिक गेमहरूले नयाँ सिजनको सुरुदेखि नै प्रचलित बगहरू र गेमप्ले गल्तीहरूलाई सम्बोधन गर्नेछ, इष्टतम रमाइलोको लागि खेललाई थप पालिश गर्नेछ।

स्रोत: एपिक गेम्स ट्विटर घोषणा