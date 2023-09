गियरबक्स, बोर्डरल्याण्ड्स श्रृंखला पछाडिको कम्पनी, बिक्रीको लागि रिपोर्ट गरिएको छ

रिपोर्टहरू अनुसार, गियरबक्स, बोर्डरल्याण्ड्स श्रृंखला विकास गर्नका लागि परिचित अमेरिकी गेम कम्पनी, हाल बिक्रीको लागि छ। गियरबक्सको मूल कम्पनी एम्ब्रेसरले विभिन्न विकल्पहरू विचार गरिरहेको छ, जसमध्ये एउटा स्टुडियोको बिक्री हो। धेरै तेस्रो पक्षहरूले कम्पनी अधिग्रहण गर्न पहिले नै चासो देखाएका छन्। यद्यपि, न त एम्ब्रेसर र न गियरबक्सले यस विषयमा कुनै आधिकारिक टिप्पणी गरेका छन्।

यो समाचार एम्ब्रेसरको लागि चुनौतीपूर्ण समयमा आएको छ किनकि यो हाल एक प्रमुख पुनर्संरचना प्रक्रियाबाट गुज्रिरहेको छ। यस पुनर्संरचनाको एक भागको रूपमा, लोकप्रिय सेन्ट्स रो श्रृंखलाको लागि जिम्मेवार स्टुडियो भोलिसन पहिले नै बन्द गरिएको छ। यस वर्षको सुरुमा, एम्ब्रेसरले साउदी सरकारद्वारा वित्त पोषित कम्पनी सेभी गेम्स ग्रुपसँग २ बिलियन डलरको सम्झौता असफल भएपछि स्टुडियोहरू बन्द गर्ने र खेलहरू रद्द गर्ने आफ्नो योजना घोषणा गर्‍यो।

एम्ब्रेसर समूह, मूल कम्पनी, हालका वर्षहरूमा अधिग्रहणको चपेटामा छ, क्रिस्टल डायनामिक्स, टम्ब राइडरको विकासकर्ता सहित धेरै प्रमुख स्टुडियोहरू प्राप्त गर्दै। गियरबक्सको अधिग्रहण फेब्रुअरी २०२१ मा सम्पन्न भयो, कम्पनीको मूल्य १.४ बिलियन डलर सम्म। Gearbox ले हालसालै Borderlands स्पिन-अफ टिनी Tina's Wonderlands and New Tales from the Borderlands जारी गरेको छ। उनीहरूले यो वर्ष सफल लुटर शूटर रिम्नान्ट २ पनि प्रकाशित गरेका छन्। थप रूपमा, तिनीहरू होमवर्ल्ड 2021 प्रकाशित गर्न सेट छन्, ब्ल्याकबर्ड इन्टरएक्टिभ द्वारा विकसित एक साइ-फाई वास्तविक-समय रणनीति खेल, कुनै समय २०२४ मा।

एली रोथद्वारा निर्देशित बोर्डरल्याण्ड्स फिल्म २०२४ को गर्मीमा थिएटरमा प्रदर्शन हुने भएकोले कम्पनीले गेमिङ जगतभन्दा बाहिर आफ्नो उपस्थिति विस्तार गरिरहेको छ। यसले कम्पनीको भविष्यको बारेमा वर्तमान अनिश्चितताका बाबजुद पनि गियरबक्स आफ्नो मताधिकारप्रति प्रतिबद्ध रहेको संकेत गर्छ। नयाँ परियोजनाहरूमा सक्रिय रूपमा काम गरिरहेको छ।

स्रोत:

रायटर

आईजीएन