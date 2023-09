Apple Event 2023: तपाईलाई थाहा हुनु पर्ने सबै कुरा

धेरै प्रत्याशित Apple Event 2023, शीर्षक "Wanderlust," सेप्टेम्बर 12th, 2023 मा बिहान 10:00 AM PT मा हुने तय गरिएको छ। यस कार्यक्रमले iPhone 15, Airpods, Apple Watch Series 9, र थप सहित नयाँ उत्पादनहरूको दायरा प्रदर्शन गर्नेछ। धेरै मानिसहरू उत्सुकताका साथ यी नयाँ उपकरणहरू, विशेष गरी आईफोन 15 अल्ट्राको रिलीजको लागि पर्खिरहेका छन्, जुन एक उपस्थिति बनाउन अफवाह छ।

Apple Event 2023 Apple TV र Apple.com मा लाइभ स्ट्रिमिङको लागि उपलब्ध हुनेछ, जसले दर्शकहरूलाई नवीनतम उत्पादन घोषणाहरूमा अद्यावधिक रहन अनुमति दिन्छ। कार्यक्रमको लागि समय देश अनुसार फरक हुनेछ। एक पटक उत्पादनहरू सुरू भएपछि, पूर्व-बुकिङहरू उपलब्ध हुनेछन्, र केही दिन भित्र डेलिभरीको आशा गर्न सकिन्छ।

Apple Event 2023 को उत्पादन लाइनअपमा iPhone 15, iPhone 15 Pro, iPhone 15 Ultra or Pro Max, Airpods, Apple Watch Series 9, iOS 17, iPadOS 17, WatchOS 10, र थप सामेल छन्। यी यन्त्रहरूले विभिन्न प्रकारका सुविधाहरू र सुधारहरू प्रस्ताव गर्छन् जुन प्राविधिक उत्साहीहरूलाई उत्साहित गर्न निश्चित छन्।

Apple Event 2023 को लागि देश-वार समयहरू निम्नानुसार छन्: USA (10:00 AM PT), यूरोप (10:00 AM PT), भारत (10:30 PM IST), अस्ट्रेलिया (10:00 AM PT), क्यानाडा (10:00 AM PT), UK (10:00 AM PT), UAE (10:00 AM PT), रूस (10:00 AM PT), र चीन (10:00 AM PT)।

Apple Event 15 मा iPhone 2023 लन्च एक हाइलाइट हुने अपेक्षा गरिएको छ। iPhone 15 विभिन्न भेरियन्टहरूमा आउनेछ, जस्तै iPhone 15 Pro र Pro Max, विभिन्न प्रयोगकर्ता प्राथमिकताहरू पूरा गर्दै। iPhone 15 को लागि लन्च मूल्य लगभग 80,000 रुपैयाँ रहेको अफवाह छ, यसलाई उच्च-अन्त उपकरण बनाउँदै।

थप रूपमा, Apple घटनाले Apple Watch Series 9 लाई प्रस्तुत गर्नेछ, जसमा WatchOS 10 नामक अपडेटेड अपरेटिङ सिस्टम रहेको छ। प्रयोगकर्ताहरूले एप्पल वाचको यो पछिल्लो पुनरावृत्तिमा नयाँ सुविधाहरू र सुधारहरूको दायराको आशा गर्न सक्छन्।

Apple Event 2023 लाई लाइभ हेर्न दर्शकहरूले Apple.com मा जान सक्छन् वा Apple TV वा YouTube एप मार्फत घटना पहुँच गर्न सक्छन्। यी प्लेटफर्महरूले घटनाको साक्षी हुने अवसर प्रदान गर्दछ जुन यो प्रकट हुन्छ, नयाँ उत्पादनहरू र घोषणाहरूमा पहिलो नजर प्रस्तुत गर्दै।

निष्कर्षमा, Apple Event 2023 उच्च प्रत्याशित छ, उत्साहजनक नयाँ उपकरण र सुविधाहरूको प्रतिज्ञा गर्दै। विश्वभरका प्राविधिक उत्साहीहरू एपलका फ्यानहरू र उपभोक्ताहरूका लागि एकै किसिमले हेर्नैपर्ने कार्यक्रमको रूपमा उत्सुकताका साथ पर्खिरहेका छन्।

