एप्पल इभेन्ट र ड्रीमफोर्स सम्मेलनको साथ प्राविधिक वर्ष सुरु भयो

एप्पलको आईफोन घटना र सेल्सफोर्सको ड्रीमफोर्स सम्मेलन जस्ता प्रमुख घटनाहरूले उद्योगको लागि टोन सेट गर्दै सेप्टेम्बरको दोस्रो हप्ताले नयाँ प्राविधिक वर्षको सुरुवात गर्दछ। यी घटनाहरूले मेटा प्लेटफर्म, माइक्रोसफ्ट, र ओरेकलका लागि लाइन अप शोहरू सहित टेक सम्मेलन सिजनको सुरुवातको संकेत पनि दिन्छ।

एउटा उच्च प्रत्याशित घटना आर्म होल्डिङ्सको प्रारम्भिक सार्वजनिक प्रस्ताव हो, चिप डिजाइनरको मूल्य $ 50 बिलियन देखि $ 54.5 बिलियन हुने अपेक्षा गरिएको छ। यस आईपीओले डिलिवरी स्टार्टअप इन्स्टाकार्टको योजनाबद्ध सार्वजनिक प्रस्तावसँगै सुप्त टेक आईपीओ बजारलाई पुनरुत्थान गर्न सक्छ। कानूनी लडाइँ, बृहत् आर्थिक अवस्था, चीनसँगको व्यापार युद्ध र नियामक चुनौतिहरूले चिन्ता बढाएकोले यस वर्ष दांव उच्च छ।

हप्ताका घटनाहरूले प्राविधिक उद्योगमा अवसरहरू र मुद्दाहरू दुवैलाई हाइलाइट गर्दछ। आर्मको आईपीओले टेक र एआईको बल देखाउँछ, जबकि गुगल-डीओजे केसले केही कम्पनीहरूद्वारा संचालित शक्तिको बारेमा चिन्ता बढाउँछ। न्याय विभागको तर्क छ कि गुगलले अवैध रूपमा फोन निर्माताहरू र इन्टरनेट ब्राउजरहरूसँगको सम्झौताहरू खोज इन्जिन बजारमा एकाधिकार प्रयोग गरेको छ।

यसैबीच, जिम्मेवार एआई प्रयोगको बारेमा छलफल गर्न सिनेट प्यानल भेला भइरहेको छ, र एआईलाई विनियमित गर्न द्विदलीय कानून बनाइएको छ। एप्पल र सेल्सफोर्स जस्ता टेक दिग्गजहरू पनि चुनौतिहरूबाट मुक्त छैनन्, एप्पलले राजस्व र बिक्री मुद्दाहरूको सामना गरिरहेको छ र सेल्सफोर्सले सान फ्रान्सिस्कोमा लागूपदार्थको प्रयोग र घरबारविहीनताको चिन्ताको कारण ड्रीमफोर्सलाई स्थानान्तरण गर्ने विचार गरिरहेको छ।

प्राविधिक परिदृश्यमा बढिरहेको मुख्य चिन्ता एआई हो। छलफलको बन्द-ढोका प्रकृति र उद्योगका प्रमुख खेलाडीहरूले नियामक कब्जाको सम्भावनाले नियमहरूको निष्पक्षतामा प्रश्न खडा गर्छ। तर, न्याय विभागको संलग्नताले मुद्दामा गम्भीरता थपेको छ ।

समग्रमा, यो जाम-प्याक गरिएको टेक सप्ताहले अवसर, चुनौती र नियामक सरोकारहरूको मिश्रणको साथ आगामी वर्षको प्राविधिक उद्योगको लागि चरण सेट गर्दछ।

