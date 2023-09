निन्टेन्डो स्विच २ अफवाहहरू: ब्रीथ अफ द वाइल्ड डेमो प्रदर्शन सुधारिएको ग्राफिक्स र लोड टाइम्स

निन्टेन्डोको अर्को कन्सोलको बारेमा अफवाहहरू, अस्थायी रूपमा 'स्विच २' भनिन्छ, भर्खरै फैलिएको छ। Eurogamer र VGC को रिपोर्टहरू अनुसार, चयन विकासकर्ताहरूले Gamescom 2 को समयमा कन्सोलको डेमो गर्ने अवसर पाएका थिए। डेमोमा The Legend of Zelda: Breath of the Wild को परिष्कृत संस्करण प्रस्तुत गरिएको थियो, यद्यपि त्यस समयमा सुधारहरूको विवरणहरू प्रदान गरिएको थिएन।

नयाँ अफवाह विवरणहरू अब भर्खरको नेट द हेट पोडकास्टबाट देखा परेका छन्। होस्टले दाबी गर्यो कि Gamescom टेक डेमोले 4K 60fps मा चलिरहेको ब्रेथ अफ द वाइल्ड प्रदर्शन गरेको छ, उल्लेखनीय सुधार लोड समयको उन्मूलन हो। यो स्पष्ट गर्न महत्त्वपूर्ण छ कि यी अफवाहहरूले स्विच लन्च शीर्षक अर्को हार्डवेयरको साथ पुन: जारी हुनेछ भन्ने संकेत गर्दैन। बरु, यो उत्तराधिकारीको प्राविधिक प्रगतिहरू प्रदर्शन गर्न प्रयोग गरिएको थियो।

त्यहाँ पनि दावीहरू छन् कि टेक डेमोले DLSS 3.5, Nvidia को वास्तविक-समय AI अपस्केलिंग टेक्नोलोजी प्रयोग गरेको छ। यद्यपि, यो अनिश्चित छ कि डेमोले 3.5 संस्करणको पूर्ण सुविधा सेट प्रयोग गर्यो, जस्तै फ्रेम उत्पादन। DLSS को समावेश धेरै वर्षको लागि स्विच उत्तराधिकारीको लागि अनुमानको विषय भएको छ, र 3.5 संस्करणको उल्लेख पक्कै पनि चाखलाग्दो छ।

पोडकास्ट वार्तालापको क्रममा, होस्टले मार्च 2024 सम्भावित मिति हो भनी उल्लेख गरे तापनि यो खुलासा वा रिलिज मिति हो कि भनेर अस्पष्ट थियो। यस वर्षको सुरुमा अघिल्लो अफवाहहरूले स्विच 2024 को लागि 2 ढिलो रिलीजको सुझाव दिए।

यो नोट गर्न महत्त्वपूर्ण छ कि यी अफवाहहरू यस समयमा Nintendo द्वारा आधिकारिक रूपमा पुष्टि गरिएको छैन। जानकारी स्रोत र सुनुवाइमा आधारित छ। थप रूपमा, यदि यी विशिष्टताहरू सही छन् भने, यो विचार गर्न आवश्यक छ कि Gamescom मा प्रदर्शित टेक डेमोले अन्तिम कन्सोलका सुविधाहरू प्रतिबिम्बित गर्न सक्दैन।

यी अफवाहहरू प्रसारित हुन जारी रहँदा, यो 'स्विच 2' मा ब्रेथ अफ द वाइल्डको सुधारिएको संस्करणको सम्भावनाहरू विचार गर्न रोमाञ्चक छ। यद्यपि, Nintendo द्वारा आधिकारिक घोषणा नभएसम्म, यी अफवाहहरूलाई नुनको दानाको साथ लिनु पर्छ।

स्रोत:

- Eurogamer

- VGC

- घृणा पोडकास्ट Nate