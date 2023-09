Assassin's Creed Mirage ले मूल स्टिल्थ एक्शन ढाँचामा फिर्ताको चिन्ह लगाउँदछ जुन श्रृंखलाबाट जन्मिएको थियो। यसका भर्खरका पूर्ववर्तीहरू जस्तो नभई, जुन एक्शन RPG गेमप्ले तिर झुकेको छ, मिराजले खेलाडीहरूलाई मध्य पूर्वमा यसको भूलभुलैया शहरका सडकहरू र स्टिल्थ र पार्कौरमा जोड दिएर ल्याउँदछ।

Gone are the weapon and armor damage levels and wide open spaces. Mirage encourages players to keep a low profile, navigate rooftops, and rely on tools and assistance from citizens to create opportunities for infiltration. The game strikes a balance between scouting locations, planning, investigation, and engaging in flashy swordplay.

मिराजले नायक बसिमको कथालाई पछ्याउँछ, एक सडक चोर हत्यारा बन्यो, किनकि उसले जानकारी सङ्कलन गर्न र लक्ष्यहरू हत्या गर्न मुख्य र छेउमा विभिन्न अभियानहरू सञ्चालन गर्दछ। खेलले यी मिसनहरूको योजना र अनुसन्धान चरणहरूमा ध्यान केन्द्रित गर्दछ, गेमप्लेमा जासूस कार्यको भावनालाई इन्जेक्ट गर्दै।

मिराजको वस्तुनिष्ठ डिजाइनले खेलाडीहरूलाई विशेष मार्करहरूको सट्टा सन्दर्भ संकेतहरूमा भर पर्न अनुमति दिन्छ, उनीहरूलाई उनीहरूको वरपर थप ध्यान दिन र खेलको वातावरणमा आफूलाई डुबाउन प्रोत्साहन दिन्छ। मिनी-नक्साको अभावले यो प्रभावलाई अझ बढाउँछ।

मिराजमा सहरका स्थानहरूले खेलाडीहरूलाई स्टिल्थ र रणनीतिक योजनाका लागि फ्रीफर्म दृष्टिकोणहरू खोज्ने चुनौतीको साथ प्रस्तुत गर्दछ। घना र क्लस्टर सडकहरूको साथ, स-साना प्रतिबन्धित क्षेत्रहरू पनि अभेद्य किल्लाहरू जस्तै महसुस गर्छन्। खेलाडीहरूले गार्ड मार्गहरू अवलोकन गर्नुपर्दछ, विचलनहरू प्रयोग गर्नुपर्दछ, र मिशनहरू मार्फत प्रगति गर्न रणनीतिक रूपमा शत्रुहरूलाई तल लैजानुपर्छ।

Pickpocketing मिराजमा एक आवश्यक सीप बन्छ, खेलाडीहरूलाई पैसा र टोकनहरू पुरस्कृत गर्दछ जुन फाइदाहरू किन्न, घूस गार्डहरू, र नयाँ विकल्पहरू र मार्गहरू अनलक गर्न प्रयोग गर्न सकिन्छ। थप रूपमा, धुवाँ बम र चक्कुहरू जस्तै उपकरणहरू, साथै नयाँ Assassin फोकस क्षमता, जसले Basim लाई टेलिपोर्ट गर्न र एकै साथ धेरै लक्ष्यहरू हत्या गर्न अनुमति दिन्छ, चुनौतीपूर्ण दुश्मन मुठभेडहरू पार गर्न मद्दत गर्दछ।

Assassin's Creed Mirage ले शृङ्खलालाई सफलतापूर्वक यसको जरामा ल्याउँछ, एक आकर्षक र इमर्सिभ स्टिल्थ अनुभव प्रदान गर्दै जुन मौलिक खेलहरूको रमाइलो र वातावरणमा फर्कन्छ।

