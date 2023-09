एप्पलको वाचओएस 10 अपडेटले एप्पल वाच श्रृंखला 9 को लागि रोमाञ्चक सुविधाहरू प्रस्तुत गर्दछ

By

एप्पलले घोषणा गरेको छ कि watchOS 10, यसको स्मार्टवाचको लागि नवीनतम अपडेट, सेप्टेम्बर 18 मा डाउनलोडको लागि उपलब्ध हुनेछ। यो अपडेटले घडीको इन्टरफेसमा महत्त्वपूर्ण परिवर्तनहरू ल्याउँछ र प्रयोगकर्ता अनुभव बढाउने नयाँ सुविधाहरू प्रस्तुत गर्दछ।

WatchOS 10 मा मुख्य थपहरू मध्ये एक विजेटहरूको परिचय हो, जसलाई Apple ले Glances भन्छ। प्रयोगकर्ताहरूले अब यी विजेटहरू मार्फत स्वाइप गर्न र अनुकूलन गर्न सक्छन्, छिटो जानकारी पहुँच गर्न सजिलो बनाउँदै। घडीले स्मार्ट स्ट्याक विजेट पनि प्राप्त गर्दछ, मेसिन लर्निङद्वारा संचालित, जसले दिनभर प्रयोगकर्ताहरूका लागि सबैभन्दा सान्दर्भिक विजेटहरूको भविष्यवाणी र प्रदर्शन गर्दछ।

यसबाहेक, watchOS 10 ले Apple Watch Series 9 मा Siri कार्यक्षमतामा सुधारहरू ल्याउँछ। Siri आदेशहरू अब यन्त्रमा प्रशोधन गरिनेछ, राम्रो गोपनीयता सुनिश्चित गर्दै र प्रयोगकर्ताहरूलाई हेल्थ एपबाट व्यक्तिगत स्वास्थ्य र फिटनेस डेटा सम्बन्धी प्रश्नहरू सोध्न सक्षम पार्दै।

अद्यावधिकमा नयाँ दोस्रो-पुस्ताको अल्ट्रा वाइडब्यान्ड (UWB) चिप पनि समावेश छ, जसले HomePod नजिकै हुँदा पत्ता लगाउन सक्छ। जब प्रयोगकर्ता UWB सँग HomePod को चार मिटर भित्र आउँछ, वाचले स्वचालित रूपमा Now Playing सुविधा सुरु गर्छ, जसले प्रयोगकर्ताहरूलाई HomePod नियन्त्रण गर्न वा स्मार्ट स्ट्याकबाट सुझावहरू प्राप्त गर्न अनुमति दिन्छ।

एप्पलले watchOS 10 मा पहुँच सुविधाहरू पनि बढाएको छ। प्रयोगकर्ताहरूले अब आफ्नो औंलाहरू एकै हातमा डबल-ट्याप गर्न सक्छन् विभिन्न कार्यहरू गर्न, जस्तै कलहरूको जवाफ दिन वा स्मार्ट स्ट्याक विजेट पहुँच गर्न।

प्रयोगकर्ता इन्टरफेसको सन्दर्भमा, एप ग्रिड पुन: डिजाइन गरिएको छ। अघिल्लो हनीकोम्ब ग्रिडको सट्टा, एपहरू अब ठाडो रूपमा स्क्रोल गर्ने सानो गोलाकार आइकनको रूपमा प्रदर्शित हुन्छन्, जसले इच्छित एपहरू पत्ता लगाउन र पहुँच गर्न सजिलो बनाउँछ। थप रूपमा, साइड बटन कार्यक्षमता परिवर्तन गरिएको छ; एकल प्रेसले अब प्रयोगकर्ताहरूलाई नियन्त्रण केन्द्रमा लैजान्छ, जबकि डबल प्रेसले NFC भुक्तानीहरूको लागि Apple वालेट ल्याउँछ।

WatchOS 10 ले थप सहज र अन्तरक्रियात्मक प्रयोगकर्ता अनुभव प्रदान गर्दछ, जसले एप्पल वाचलाई सानो आईफोन जस्तो महसुस गराउँछ। यसको अनुकूलन योग्य विजेटहरू, सुधारिएको सिरी क्षमताहरू, र परिष्कृत पहुँच सुविधाहरूको साथ, एप्पलले सुनिश्चित गरिरहेको छ कि यसको स्मार्टवाच प्रयोगकर्ताहरूको दैनिक जीवनमा एक मूल्यवान उपकरण बनेको छ।

