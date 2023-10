Reionization-Epoch Galaxies मा Lyman-Alpha Photons को पलायन मा तटस्थ हाइड्रोजन को प्रभाव

By

खगोलविद्हरू अझै पनि पुन: आयनीकरणको प्रक्रिया र समयको बारेमा अनिश्चित छन्, जुन लगभग 200 मिलियन वर्षसम्म तटस्थ परमाणुहरूको रूपमा अवस्थित भएपछि ब्रह्माण्डमा हाइड्रोजन फेरि आयनीकृत भयो। Reionization Lyman-continuum (LyC) फोटानहरू द्वारा संचालित हुन्छ, जसमा हाइड्रोजन परमाणुहरूबाट इलेक्ट्रोनहरू ठोक्ने ऊर्जा हुन्छ। प्रश्न यो छ, यी LyC फोटोनहरू कहाँबाट आए? धेरै खगोलविद्हरू विश्वास गर्छन् कि प्रारम्भिक आकाशगंगाहरूले ब्रह्माण्डलाई पुन: प्राप्त गर्नमा भूमिका खेलेको थियो।

रिओनाइजेशनको अवधिमा, त्यहाँ ग्यालेक्सीहरू थिए जसले लाइमन-अल्फा (Lyα) विकिरण उत्सर्जित गरे, जुन हाइड्रोजन परमाणुहरू तिनीहरूको पहिलो उत्तेजित अवस्थाबाट तिनीहरूको ग्राउण्ड स्टेटमा संक्रमण हुँदा रिलीज हुन्छ। यद्यपि, सबै Lyα फोटोनहरू यी आकाशगंगाहरूबाट उम्कन सकेनन्। यदि Lyα फोटोन आकाशगंगाको छेउमा छर्छ भने, यो भागेर पत्ता लगाउन सकिन्छ। यदि कुनै Lyα फोटोनहरू भाग्न सक्दैनन् भने, यसले सुझाव दिन्छ कि LyC फोटोनहरू पनि भाग्न असमर्थ छन्, र त्यो ग्यालेक्सीले पुन: आयनीकरणमा योगदान गरेन।

यी आकाशगंगाहरूमा तटस्थ हाइड्रोजन (HI) को उपस्थितिले Lyα फोटोनहरू र फलस्वरूप, LyC फोटन्सहरूबाट भाग्न बाधा पुर्‍याउन सक्छ। यसको अनुसन्धान गर्न, ल्याए र [CII] उत्सर्जन (एउटा इलेक्ट्रोनबाट भाग्नको लागि सही मात्रामा ऊर्जा अवशोषित गर्ने कार्बनबाट उत्सर्जन) प्रयोग गरी तिनीहरूको रेडशिफ्टहरू मापन गर्नका लागि पुनर्योनीकरणको अन्त्य नजिकै देखिएका आकाशगंगाहरूको नमूनामा अध्ययन गरिएको थियो।

प्रत्येक आकाशगंगामा Lyα र [CII] उत्सर्जनको रेडशिफ्ट तुलना गरिएको थियो। शोधकर्ताहरूले पत्ता लगाए कि दुई उत्सर्जन प्रकारहरू बीचको गति अफसेट, Lyα वेग अफसेट भनेर चिनिन्छ, Epoch of Reionization बाट आकाशगंगाहरूमा HI ग्यास माससँग सकारात्मक रूपमा सहसंबद्ध थियो। यसले सुझाव दिन्छ कि यी आकाशगंगाहरूमा Lyα एस्केप स्थानीय क्षेत्रहरूको सट्टा समग्र HI ग्यास सामग्रीबाट प्रभावित छ।

खोजहरूले संकेत गर्दछ कि HI ग्यासको बढ्दो प्रशस्तताले Lyα फोटन्सहरूलाई भाग्न अझ गाह्रो बनाउँछ, जसले LyC ionizing फोटोनहरू बचाउन पनि बाधा पुर्‍याउँछ। यसले सुझाव दिन्छ कि आकाशगंगाहरूको समग्र HI सामग्रीको अध्ययनले ब्रह्माण्डलाई पुन: प्राप्त गर्ने प्रक्रियामा अन्तर्दृष्टि प्रदान गर्न सक्छ।

जेम्स वेब स्पेस टेलिस्कोप (JWST) द्वारा भविष्यका अवलोकनहरूले ब्रह्माण्डको इतिहासमा यो महत्त्वपूर्ण अवधिको ठूलो समझ प्रदान गर्दै, पुनर्योनीकरण युगबाट पुरानो आकाशगंगाहरूमा उच्च-गुणस्तरको डेटा प्रदान गर्ने अपेक्षा गरिएको छ।

स्रोत: Lauren Elicker, सिनसिनाटी विश्वविद्यालय