अध्ययनले जर्मनीमा अनलाइन पोर्नोग्राफीको प्रयोगलाई धार्मिक सम्बद्धताले असर गर्दैन

यौन व्यवहारको अभिलेखमा प्रकाशित एक भर्खरको अध्ययनले जर्मनीमा धार्मिक सम्बद्धता र अनलाइन पोर्नोग्राफी प्रयोग बीचको सम्बन्धको खोजी गरेको छ। अन्वेषकहरूले वेब ट्र्याकिङ प्यानल डेटा सर्वेक्षण डेटासँग संयुक्त रूपमा विभिन्न धार्मिक समूहहरूको अनलाइन व्यवहारहरूमा अन्तर्दृष्टि प्राप्त गर्न प्रयोग गरे।

अघिल्लो अध्ययनहरूको विपरीत जसले धार्मिकता र पोर्नोग्राफी प्रयोगको बीचमा बलियो सम्बन्धको सुझाव दिएको थियो, निष्कर्षहरूले संकेत गर्दछ कि जर्मन क्याथोलिकहरू, प्रोटेस्टेन्टहरू र धार्मिक रूपमा असंबद्धहरूले पनि अनलाइन पोर्नोग्राफी प्रयोग गर्ने सम्भावना छ। अर्कोतर्फ, अल्पसंख्यक धर्मका सदस्यहरू, जस्तै मुस्लिम वा अर्थोडक्स ईसाईहरू, अनलाइन पोर्नोग्राफीमा संलग्न हुने सम्भावना कम हुन्छ।

यस अध्ययनले अन्य देशहरूमा गरिएको अनुसन्धानको तुलनामा विपरित परिणामहरू पनि प्रकट गरेको छ। जर्मनीमा, प्रोटेस्टेन्ट वा क्याथोलिक हुनुले संयुक्त राज्य अमेरिका जस्ता देशहरूमा विपरीत अनलाइन पोर्नोग्राफी प्रयोगको सम्भावनालाई कम गर्दैन। अन्वेषकहरूले अनुमान लगाए कि यो भिन्नता जर्मन ईसाईहरूको तुलनात्मक रूपमा बढी उदार मनोवृत्तिको कारण हुन सक्छ।

यस विषयमा अघिल्लो अनुसन्धानको एउटा सीमितता यो हो कि यो सर्वेक्षणहरू मार्फत आत्म-रिपोर्टिङमा धेरै निर्भर थियो, जुन पूर्वाग्रह र अशुद्धताहरूको विषय हुन सक्छ। वेब ट्र्याकिङ प्यानल डेटाको प्रयोगले पोर्नोग्राफी प्रयोग सहित व्यक्तिहरूको अनलाइन व्यवहारहरूको थप उद्देश्य र सही मापन प्रदान गर्दछ।

शोधकर्ताहरूले सुझाव दिन्छन् कि यस अध्ययनको निष्कर्षले अघिल्लो मान्यताहरूलाई चुनौती दिन्छ र अनलाइन पोर्नोग्राफी जस्ता संवेदनशील विषयहरू अध्ययन गर्न वेब ट्र्याकिङ जस्ता वैकल्पिक विधिहरू प्रयोग गर्ने महत्त्वलाई हाइलाइट गर्दछ। वेब ट्र्याकिङ डेटामा भर परेर, शोधकर्ताहरूले आत्म-रिपोर्ट गरिएको डेटासँग सम्बन्धित सीमितताहरू बाइपास गर्न सक्छन्, मानिसहरूको वास्तविक अनलाइन गतिविधिहरूको थप व्यापक समझ सुनिश्चित गर्दै।

समग्रमा, यस अध्ययनले जर्मनीमा धार्मिक सम्बद्धता र अनलाइन पोर्नोग्राफी प्रयोग बीचको सम्बन्धको हाम्रो बुझाइमा योगदान पुर्‍याउँछ। यसले यस्ता व्यवहारहरूको जाँच गर्दा सांस्कृतिक र धार्मिक भिन्नताहरूलाई विचार गर्ने सूक्ष्म अनुसन्धानको आवश्यकतालाई जोड दिन्छ।

स्रोत: GESIS - Leibniz-Institut für Sozialwissenschaften

सन्दर्भ:

Maximilian TP von Andrian-Werburg et al, A Re-valuation of Online Pornography Use in Germany: A Combination of Web Tracking and Survey Data Analysis, Archives of Sexual Behavior (2023)। DOI: 10.1007/s10508-023-02666-8