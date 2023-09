माथिल्लो वायुमण्डलमा दुर्लभ तातो प्लाज्मा प्रवाहहरूको जाँच गर्दै

By

पृथ्वीको ध्रुवहरू नजिक, अरोरा एक सामान्य दृश्य हो, सौर्य हावा र ग्रहको चुम्बकीय क्षेत्र बीचको अन्तरक्रियाको कारणले गर्दा माथिल्लो वायुमण्डलमा रंगीन प्रकाश शोहरू प्रदर्शन गर्दछ। यद्यपि, भूमध्य रेखाको नजिक, एक फरक वायुमण्डलीय घटना हुन सक्छ: subauroral आयन बहाव (SAID)।

SAID घटनाहरूले ionosphere मार्फत तातो प्लाज्माको द्रुत, पश्चिम तर्फ प्रवाह समावेश गर्दछ। यी घटनाहरू आकाशमा देखिने संरचनाहरूसँग सम्बन्धित छन्, जस्तै स्थिर अरोरल रातो (SAR) आर्क्स र बलियो थर्मल उत्सर्जन वेग वृद्धि (STEVE)। सामान्यतया, SAID घटनाहरू साँझ र मध्यरातको बीचमा हुन्छन्, तर मध्यरात पछि SAID प्रवाहहरू पत्ता लागेका उदाहरणहरू छन्।

जर्नल अफ जियोफिजिकल रिसर्च: स्पेस फिजिक्समा प्रकाशित हालैको अध्ययनमा, अन्वेषकहरूले 15 मा दक्षिण अमेरिका नजिकै पत्ता लगाएका 2013 पोस्ट मिडनाइट SAID घटनाहरूमा केन्द्रित थिए। उपग्रह कार्यक्रमहरू र एरोरल गतिविधिका उपायहरू सहित विभिन्न स्रोतहरूबाट डाटा विश्लेषण गरेर, तिनीहरूले विशेषताहरू र अनुसन्धान गरे। यी दुर्लभ घटनाहरूको गठन।

अन्वेषकहरूले फेला पारे कि मध्यरातको पोस्ट SAID घटनाहरू, मध्यरातका घटनाहरू जस्तै, आयनोस्फेरिक अवस्था र भूचुम्बकीय गतिशीलता बीचको जटिल अन्तरक्रियाको परिणाम हो। अन्तर्क्रियामा विद्युतीय क्षेत्रहरू र तरंग-कण अन्तरक्रियाहरूको गठन समावेश छ, जसले स्थानीय ताप स्रोतको रूपमा कार्य गर्दछ।

यी निष्कर्षहरूले माथिल्लो वायुमण्डलको प्लाज्मा गतिशीलता र उपग्रह ट्र्याकिङ र अन्य महत्वपूर्ण अनुप्रयोगहरूको लागि रडार संकेतहरू बाधा पुर्‍याउने तिनीहरूको क्षमताको बुझाइ बढाउँछ। यस क्षेत्रमा थप अनुसन्धानले कसरी SAID घटनाहरू र तिनीहरूसँग सम्बन्धित घटनाहरूले पृथ्वीको वायुमण्डललाई असर गर्न सक्छ भन्ने बारे मूल्यवान अन्तरदृष्टि प्रदान गर्न सक्छ।

स्रोत: Ildiko Horvath et al, Antisunward Streaming Westward Sub-Auroral Ion Drifts (SAID) 1 मा पोस्टमिडनाइट (4–2013) चुम्बकीय स्थानीय समय क्षेत्र मा विकसित, Geophysical Research को जर्नल: स्पेस फिजिक्स (2023)। DOI: 10.1029/2023JA031677